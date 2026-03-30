Женщина ела только сардины в течение 120 дней: что с ней произошло

Сардины / © Pixabay

64-летняя ветеран ВМС США Джейн Крамметт решилась на экстремальный эксперимент, полностью изменивший ее состояние здоровья. В течение почти четырех месяцев она питалась исключительно жирной рыбой, и результаты оказались настолько поразительными, что женщина назвала себя обновленным человеком.

Об этом пишет Ladbible.

Почему именно сардины

Джейн годами страдала от хронической боли в стопах, вызванной подошвенным фасциитом, и общего воспаления в организме. При весе около 90 кг она пыталась соблюдать кетогенную и мясную диеты, но боль не отступала. Тогда она обратилась за советом к доктору Аннет Босворт, известной в Сети как доктор Боз.

Врач из Флориды называет сардины «лучшим суперфудом из всех существующих». По ее словам, кратковременное соблюдение такой диеты помогает перезагрузить метаболизм и быстро ввести организм в состояние кетоза — когда топливом становится жир, а не углеводы.

«Сардины — это чрезвычайно полезный инструмент для начала пути к здоровому образу жизни. Эта рыба богата лучшими жирами, белком и при этом доступна каждому», — отмечает Босворт.

В июле 2024 года Джейн начала свой марафон. Ее ежедневное меню состояло из трех банок сардин в воде. К каждой порции она прибавляла по две столовых ложки растительного масла.

Сначала такой рацион казался испытанием, но со временем организм адаптировался.

«Я сказала себе: 'Я буду есть это, пока мне не станет лучше', и примерно через 60 дней мне действительно стало лучше. В результате я продержалась 120 дней», — рассказала Джейн Крамметт.

Женщина призналась, что где-то в середине пути чувство голода исчезло, и иногда ей приходилось заставлять себя съесть третью банку.

Какие результаты эксперимента

За четыре месяца строгого режима Джейн Крамметт удалось добиться следующих результатов:

Потеря веса: она похудела на 11 кг.

Избавление от боли: подошвенный фасциит прошел сам собой, воспаление утихло.

Энергия: уровень сахара в крови стабилизировался, а энергия значительно выросла.

Сама Джейн шутит, что теперь она «здорова как лошадь», а ее главная суперсила — способность есть одну и ту же рыбу в течение месяцев без отвращения. Пока она вернулась к мясной диете, но продолжает съедать как минимум одну банку сардин каждый день.

Что говорят врачи

Несмотря на успех Джейн, специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и другие диетологи не советуют самостоятельно переходить на монодиеты. Хотя сардины богаты омега-3, витамином D и кальцием, в таком рационе отсутствуют:

Клетчатка. Сложные углеводы. Разнообразие витаминов, содержащихся во фруктах и овощах.

Эксперты отмечают: история Джейн является индивидуальным опытом под наблюдением специалиста. Перед какими-либо кардинальными изменениями в питании обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Напомним, жир и сахар в умеренных количествах не представляют угрозы организму, однако их чрезмерное потребление, особенно за короткое время, может иметь негативные последствия для здоровья.

Это на собственном опыте продемонстрировал YouTube-блогер Уилл Теннисон в своем эксперименте, во время которого он в течение более двух суток употреблял 100 самых «вредных продуктов». В рамках челленджа он потреблял высококалорийные и обработанные продукты, в том числе фастфуд, сладости, замороженные блюда и напитки. Уже в первые часы блогер почувствовал усталость, постоянный голод и понижение уровня энергии.

«Я чувствую себя дерьмом… На завтрак я съел 800 с чем-то калорий, и я уже умираю от голода», — рассказал он в видео.

Со временем состояние ухудшилось: Теннисон отметил, что испытывает истощение и утрату мотивации к физической активности.

«Думаю, самое худшее, что я мог сделать — это сесть на диван, потому что я истощен и не имею никакой мотивации тренироваться», — признался блогер.

По итогам эксперимента он набрал около двух килограммов и подчеркнул, что дело не только во внешнем виде, но и в самочувствии.

«Правильная еда заставляет нас чувствовать себя хорошо, а переработанная еда — наоборот», — подытожил Теннисон.

Блогер также отметил, что ключевым является баланс в питании, отмечая принцип 80/20, где большинство рациона должно состоять из здоровых продуктов.