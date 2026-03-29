МРТ показало, что происходит с филлерами в лице — видео
Результаты МРТ показали, что гиалуроновые филлеры могут скапливаться в тканях и сохраняться значительно дольше, чем считалось. Врач объяснил, почему их объем иногда даже увеличивается.
Инъекции гиалуроновой кислоты давно считаются безопасным и временным способом омоложения. Однако новые результаты МРТ свидетельствуют, что филлеры могут вести себя в организме совсем не так, как ожидается.
Об этом пишет Newsweek.
Хирург-окулопластик и реконструктивный специалист доктор Ками Парса поделился результатами обследования пациентки, которая в течение шести лет получила 12 инъекций гиалуронового филлера.
Гиалуроновая кислота, естественно, присутствует в организме и широко используется в косметологии для уменьшения морщин, увеличения губ и улучшения текстуры кожи.
Однако результаты МРТ обнаружили неожиданный эффект. По словам врача, фактический объем вещества в тканях оказался почти вдвое больше, чем количество введенного препарата.
В видео доктор показал участки на лице, где остался нерастворенный филлер, и объяснил причину такого эффекта: «Интересно, что во время объемного анализа, когда мы измеряли количество филлера, оказалось около 28 кубических сантиметров, что почти вдвое превышает количество введенного филлера. Это свидетельствует о том, что филлеры на основе гиалуроновой кислоты являются гидрофильными, то есть они притягивают воду и приводят к расширению тканей».
Специалист подчеркнул, что подобные процедуры могут использоваться чрезмерно: «Мы считаем, что иногда филлеры с гиалуроновой кислотой уже много лет используются чрезмерно. Мы считали важным поделиться нашими выводами. Мы надеемся, что люди поймут: когда речь идет о филлерах с гиалуроновой кислотой, меньше — больше».
Его слова вызвали активное обсуждение в соцсетях. Пользователи стали делиться собственным опытом использования филлеров.
С 2018 года я делала инъекции в губы не менее 10 раз. Сначала они рассасывались, а теперь я не делала их уже 3 года, и они все еще такие рыхлые
Я ввела 1 мл филлера в губы один раз 4 года назад, и теперь это меня очень беспокоит
Я сделала инъекцию филлера в губы один раз, и я убеждена, что он есть над и под моими губами и никогда не исчезнет
Пользователи также задавали вопрос о длительности эффекта. На это врач ответил:
«Исследования показывают, что это может занять более 10 лет».
В дискуссии подняли и тему альтернатив. На вопрос о других вариантах коррекции врач отметил: «Пересадка жира, если ее выполнить правильно, является лучшим наполнителем».
