МРТ показало, что происходит с филлерами в лице — видео

Реклама

Инъекции гиалуроновой кислоты давно считаются безопасным и временным способом омоложения. Однако новые результаты МРТ свидетельствуют, что филлеры могут вести себя в организме совсем не так, как ожидается.

Об этом пишет Newsweek.

Хирург-окулопластик и реконструктивный специалист доктор Ками Парса поделился результатами обследования пациентки, которая в течение шести лет получила 12 инъекций гиалуронового филлера.

Реклама

Гиалуроновая кислота, естественно, присутствует в организме и широко используется в косметологии для уменьшения морщин, увеличения губ и улучшения текстуры кожи.

Однако результаты МРТ обнаружили неожиданный эффект. По словам врача, фактический объем вещества в тканях оказался почти вдвое больше, чем количество введенного препарата.

В видео доктор показал участки на лице, где остался нерастворенный филлер, и объяснил причину такого эффекта: «Интересно, что во время объемного анализа, когда мы измеряли количество филлера, оказалось около 28 кубических сантиметров, что почти вдвое превышает количество введенного филлера. Это свидетельствует о том, что филлеры на основе гиалуроновой кислоты являются гидрофильными, то есть они притягивают воду и приводят к расширению тканей».

Специалист подчеркнул, что подобные процедуры могут использоваться чрезмерно: «Мы считаем, что иногда филлеры с гиалуроновой кислотой уже много лет используются чрезмерно. Мы считали важным поделиться нашими выводами. Мы надеемся, что люди поймут: когда речь идет о филлерах с гиалуроновой кислотой, меньше — больше».

Реклама

Его слова вызвали активное обсуждение в соцсетях. Пользователи стали делиться собственным опытом использования филлеров.

С 2018 года я делала инъекции в губы не менее 10 раз. Сначала они рассасывались, а теперь я не делала их уже 3 года, и они все еще такие рыхлые

Я ввела 1 мл филлера в губы один раз 4 года назад, и теперь это меня очень беспокоит

Я сделала инъекцию филлера в губы один раз, и я убеждена, что он есть над и под моими губами и никогда не исчезнет

Пользователи также задавали вопрос о длительности эффекта. На это врач ответил:

«Исследования показывают, что это может занять более 10 лет».

В дискуссии подняли и тему альтернатив. На вопрос о других вариантах коррекции врач отметил: «Пересадка жира, если ее выполнить правильно, является лучшим наполнителем».

Реклама

Напомним, эксперты показали, как будут выглядеть инфлюэнсеры в 2050 году.