В Украине «уберут» пробу Манту: что ее заменит

В Украине с апреля начнут постепенно внедрять новые методы диагностики туберкулеза, которые заменят пробу Манту. Речь идет, в частности, о тесте на высвобождение гамма-интерферона, что позволяет точнее выявлять заболевание, особенно у детей.

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита во время брифинга ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, передает Укринформ.

«Сейчас Украина широко внедряет новые методы диагностики туберкулеза. Так называемый тест высвобождения гамма-интерферона (ТВГИ) позволяет выявлять туберкулез, особенно у детей, значительно эффективнее и качественнее, чем это было раньше. С этого года Украина будет постепенно переходить от пробы Манту к кожным тестам, которые являются более чувствительными и эффективными в выявлении непосредственно туберкулеза. С апреля месяца эта программа начнет внедряться во всех регионах Украины», — отметил Курпита.

Современные системы GeneXpert позволяют диагностировать туберкулез, в частности лекарственно-устойчивые формы, в течение четырех часов.

Руководитель национальной программы иммунизации Минздрава Александр Заика сообщил, что в Украине также изменили подходы к лечению. Продолжительность терапии сократили до 6-9 месяцев вместо предыдущих полутора лет. Это позволило повысить уровень выздоровления с 50% в 2017 году до 72-75%.

Около 70% пациентов лечатся амбулаторно. Кроме того, 67% больных получают медико-социальное сопровождение — им помогают придерживаться лечения, оказывают поддержку и решают социальные вопросы.

В Минздраве отмечают, что диагностика и лечение туберкулеза в Украине остаются бесплатными. В то же время с 1 января вакцинацию от туберкулеза теперь проводят в первый день жизни ребенка.

