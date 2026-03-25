Ученые хотят создавать "людей без головы" для выращивания органов
Биотехнологи работают над «бодиоидами» как альтернативой тестам на животных.
Биотехнологическая компания R3 BIO работает над созданием искусственных биологических систем, которые могут изменить подход к медицине и тестированию лекарств.
Как передает Daily Star, речь идет о так называемых «бодиоидах» — организмах без мозга, которые способны функционировать как полноценные модели человеческого тела.
Проект активно поддерживают инвесторы, в том числе американский миллиардер Тим Дрейпер и сингапурский фонд Immortal Dragons. Они рассчитывают, что данная технология позволит в будущем выращивать человеческие органы в лабораторных условиях.
Компания базируется в Бостоне и работает с генетически модифицированными органами приматов. Ее цель — создать биологические модели, не обладающие сознанием, но способные воспроизводить сложные процессы организма. Такие «бодиоиды» рассматриваются как нравственная альтернатива испытаниям на животных.
Один из инвесторов Боян Ван в интервью Wired заявил, что в перспективе технология может позволить создавать даже «безголовые» человеческие тела для трансплантации органов.
«Во многих случаях замена эффективнее восстановления, особенно когда речь идет о лечении болезней или замедлении старения. Если удастся создать чувствительные человеческие модели, это может стать источником органов», — пояснил он.
В то же время, в самой компании осторожно относятся к подобным заявлениям. Генеральный директор Алиса Гилман отмечает, что главная цель — создание сложных биологических платформ для исследований, а не «выращивание людей».
По ее словам, современной науке не хватает комплексных моделей, которые воспроизводили бы работу человеческого организма в целом — с сосудистой системой, иммунным ответом и гормональной регуляцией.
«Человеческое тело – это не набор отдельных частей, а целостная система. Мы не можем исследовать заболевание изолированно и ждать точных результатов», — подчеркнула она.
Гилман также отметила, что такие модели должны не только имитировать отдельные ткани, но и демонстрировать системные реакции, например метаболизм лекарств или развитие воспаления.
По ее мнению, развитие подобных технологий является ключом к отказу от тестирования на животных и требует масштабного финансирования и быстрого внедрения.
«Это сложный и длительный путь, но научно и нравственно обоснованной альтернативы ему нет», — резюмировала она.
