Ученые хотят создавать "людей без головы" для выращивания органов

Ученые / © Pixabay

Реклама

Биотехнологическая компания R3 BIO работает над созданием искусственных биологических систем, которые могут изменить подход к медицине и тестированию лекарств.

Как передает Daily Star, речь идет о так называемых «бодиоидах» — организмах без мозга, которые способны функционировать как полноценные модели человеческого тела.

Проект активно поддерживают инвесторы, в том числе американский миллиардер Тим Дрейпер и сингапурский фонд Immortal Dragons. Они рассчитывают, что данная технология позволит в будущем выращивать человеческие органы в лабораторных условиях.

Реклама

Компания базируется в Бостоне и работает с генетически модифицированными органами приматов. Ее цель — создать биологические модели, не обладающие сознанием, но способные воспроизводить сложные процессы организма. Такие «бодиоиды» рассматриваются как нравственная альтернатива испытаниям на животных.

Один из инвесторов Боян Ван в интервью Wired заявил, что в перспективе технология может позволить создавать даже «безголовые» человеческие тела для трансплантации органов.

«Во многих случаях замена эффективнее восстановления, особенно когда речь идет о лечении болезней или замедлении старения. Если удастся создать чувствительные человеческие модели, это может стать источником органов», — пояснил он.

В то же время, в самой компании осторожно относятся к подобным заявлениям. Генеральный директор Алиса Гилман отмечает, что главная цель — создание сложных биологических платформ для исследований, а не «выращивание людей».

Реклама

По ее словам, современной науке не хватает комплексных моделей, которые воспроизводили бы работу человеческого организма в целом — с сосудистой системой, иммунным ответом и гормональной регуляцией.

«Человеческое тело – это не набор отдельных частей, а целостная система. Мы не можем исследовать заболевание изолированно и ждать точных результатов», — подчеркнула она.

Гилман также отметила, что такие модели должны не только имитировать отдельные ткани, но и демонстрировать системные реакции, например метаболизм лекарств или развитие воспаления.

По ее мнению, развитие подобных технологий является ключом к отказу от тестирования на животных и требует масштабного финансирования и быстрого внедрения.

Реклама

«Это сложный и длительный путь, но научно и нравственно обоснованной альтернативы ему нет», — резюмировала она.

Напомним, США всколыхнула волна исчезновений и смертей ученых.