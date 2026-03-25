Некоторые украинцы могут потерять пенсию уже в 2026 году: как этого избежать

В Украине участились случаи приостановки начислений на пенсионные счета граждан. Причиной становится длительное отсутствие активности по банковской карте. Согласно действующему законодательству, если пенсионер не пользуется своими деньгами в течение определенного времени, государство автоматически блокирует выплаты.

Об этом пишет today.ua.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», критическим сроком для пенсионера является 6 месяцев. Если в течение этого периода со счета не снимали наличные деньги и не производили никаких безналичных расчетов — например, оплату коммунальных услуг или мобильной связи — начисление ежемесячной выплаты прекращается.

Специалисты советуют украинцам, привыкшим накапливать средства, хотя бы изредка совершать любое движение денег на счету. Это позволит банку и Пенсионному фонду видеть, что владелец счета активен и имеет доступ к средствам.

Как восстановить заблокированную пенсию

Если выплаты уже прекращены, процесс их восстановления потребует личного присутствия пенсионера.

«Для этого нужно будет лично явиться в одно из отделений Пенсионного фонда и написать заявление о возобновлении выплаты пенсии. Кроме того, придется подтвердить соответствующими документами, что вы и есть тот же пенсионер», — отмечается в разъяснении нормативных актов.

Чтобы избежать лишних визитов в учреждения и «обивания порогов», достаточно совершать хотя бы один небольшой онлайн-платеж или снять минимальную сумму наличных раз в несколько месяцев.

Другие основания для приостановки выплат

Следует помнить, что отсутствие транзакций — не единственная причина блокирования пенсии. Выплаты могут быть приостановлены в следующих случаях:

выявления недостоверной информации, предоставленной при оформлении пенсии;

непрохождения обязательной ежегодной идентификации;

проживания пенсионера на временно оккупированных территориях (ТОТ) без подачи заявления в ПФУ о неполучении выплат от России.

Пенсионерам, которые находятся в зоне риска, рекомендуют заблаговременно проверить статус своих счетов и при необходимости пройти необходимые процедуры подтверждения личности.

Напомним, в Украине часть граждан имеет право на доплаты к пенсиям и другим социальным выплатам в связи с проживанием в горных населенных пунктах.

Речь идет о пенсионерах, получателях социальной помощи и внутренне перемещенных лиц, официально проживающих, работающих или обучающихся в таких населенных пунктах не менее шести месяцев. Размер надбавки составляет 20% и компенсируется за сложные условия жизни.

Доплата начисляется на пенсии, государственные пособия, стипендии и другие социальные выплаты. В то же время его могут прекратить, если человек меняет место жительства, находится длительное время за границей или получает выплаты в другом населенном пункте.

Также с 1 апреля в Украине начинается ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Перерасчет производится автоматически и зависит прежде всего от приобретенного страхового стажа. Его осуществляют, если после предварительного перерасчета человек получил не менее 24 месяцев стажа или прошло два года с момента назначения или последнего перерасчета пенсии.

В то же время, как отмечают специалисты, при автоматическом пересчете не всегда учитывается обновленная заработная плата, что может влиять на размер выплат. В таких случаях пенсионерам советуют проверять расчеты и при необходимости обращаться в Пенсионный фонд с заявлением.

Также изменения не касаются отдельных категорий, в частности, тех, у кого еще не прошло два года после предварительного пересчета, а также получателей специальных пенсий.