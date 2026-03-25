Страна ЕС обеспечит украинцев пенсиями: как получить выплаты

Финляндия вводит уникальную для ЕС систему поддержки украинских беженцев-пенсионеров, приравнивая их в правах к местным жителям. Для получения выплат необходимо выполнить два ключевых требования относительно возраста и срока легального пребывания в стране.

Об этом сообщило финское ведомство социального обеспечения Kela.

Пенсии для украинцев в Финляндии — что известно

Украинцы, прибывшие в Финляндию весной 2023 года, постепенно приближаются к трехлетнему сроку проживания в стране. Это означает, что уже в ближайшее время часть из них сможет претендовать на оформление пенсии по возрасту.

Такой подход представляется довольно нетипичным для Европы. В большинстве государств поддержка украинцев имеет временный характер или же делается акцент на трудоустройстве. Вместо этого Финляндия больше ориентируется на долгосрочную поддержку, в частности для людей старшего возраста.

Выплата пенсий от Kela

В Финляндии пенсионные выплаты может осуществлять Kela — в случаях, когда у человека нет трудовой пенсии или она является недостаточной. Трудовая пенсия формируется благодаря работе или предпринимательской деятельности, тогда как выплаты от Kela называются народной пенсией (kansaneläke). Ее можно получить:

по возрасту (vanhuuseläke) — по достижении 65 лет;

в случае потери трудоспособности (työkyvyttömyyseläke) или в виде реабилитационной помощи (kuntoutustuki) — если по состоянию здоровья человек длительное время не может работать.

Если же этих выплат недостаточно для покрытия базовых расходов, Kela может назначить дополнительную гарантийную пенсию (takuueläke). Ее максимальный размер составляет примерно 991 евро в месяц. В то же время перед подачей на эту помощь нужно оформить все другие пенсии, на которые у человека есть право как в Финляндии, так и за ее пределами.

Условия для выплат пенсий украинцам в Финляндии

Чтобы претендовать на пенсию в Финляндии, необходимо:

достичь 65-летнего возраста;

прожить в стране не менее трех лет на законных основаниях без перерывов.

В то же время важно учесть нюанс: отсчет этого периода начинается не с момента въезда, а с даты получения статуса постоянного проживания. То есть, если документы были оформлены не сразу, часть времени может не засчитываться.

Еще один момент — пенсия не назначается автоматически. Каждое заявление рассматривают индивидуально, учитывая ряд факторов: наличие семьи в Финляндии, трудовую деятельность в стране или за рубежом, стабильность места жительства и уровень интеграции в общество.

Помощь беженцам из Украины в ЕС — последние новости

К слову, Чехия планирует изменить правила временной защиты для украинцев после 2027 года, согласовав их с ЕС. Ограничения могут касаться мужчин трудоспособного возраста и жителей относительно безопасных западных регионов Украины. Прага ведет переговоры с партнерами, поскольку возможности страны, которая приняла более 401 тыс. беженцев, исчерпываются.

В свою очередь в Ирландии планируют постепенно сворачивать программу поддержки Accommodation Recognition Payment (ARP), по которой владельцы жилья получают выплаты за приют украинцев. Ежемесячную сумму планируют уменьшить с 600 до 400 евро, а саму программу — продлить только до марта 2027 года. Решение обусловлено тем, что беженцы чаще находят жилье самостоятельно, а владельцы иногда искусственно выводят недвижимость с рынка аренды ради государственных выплат.