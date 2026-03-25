Выбоина на дороге вернула к жизни женщину после смерти мозга

В городе Пилибхит, Индия, 50-летняя Винита Шукла, которой врачи диагностировали смерть мозга, неожиданно пришла в себя после поездки на скорой.

Об этом пишет Oddity Central.

Женщина потеряла сознание во время выполнения домашних дел и была госпитализирована. Впоследствии ее перевели в больницу в Барейле, где после обследований врачи пришли к выводу, что шансов на выздоровление нет.

Медики констатировали критическое состояние: отсутствие рефлексов ствола мозга и всего 3 балла по шкале комы Глазго, где максимальный показатель составляет 15. Фактически это означало полное отсутствие сознания.

После консультаций семья решила забрать женщину домой и начала готовиться к похоронам. Однако по дороге произошло событие, изменившее все.

Когда скорая двигалась по трассе близ Хафизганджа, автомобиль наехал на глубокую выбоину, что повлекло за собой сильный толчок. Муж женщины сразу заметил перемены.

"После этого удара ее дыхание внезапно стало нормальным", - рассказал он.

После возвращения в больницу состояние Виниты начало стремительно улучшаться. Она пришла в себя, а впоследствии даже смогла общаться с родными.

«Мы готовились к самому худшему, но произошло чудо», — отметили члены семьи.

Врачи были шокированы таким развитием событий, ведь раньше не давали никаких шансов на восстановление.

Некоторые предполагают, что именно резкий толчок от выбоины мог стимулировать организм. В то же время пользователи соцсетей отмечают, что это чрезвычайно редкий случай.

По официальным данным, только в Индии в период с 2020 по 2024 год выбоины на дорогах стали причиной более 9 тысяч смертей — и этот инцидент не меняет общей опасной статистики.

Напомним, 118-летний мужчина шокировал состоянием здоровья и привычками.