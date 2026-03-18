ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
2339
Время на прочтение
3 мин

Украинцам с инвалидностью повысили пенсии: кто и сколько получит

Индексация затронула все группы и категории, гарантируя повышение без необходимости подавать дополнительные заявления.

Автор публикации
Дарья Щербак
Пенсия

Пенсия

В Украине с 1 марта 2026 года состоялась плановая индексация пенсий. Согласно постановлению правительства №236, Пенсионный фонд Украины произвел автоматический пересчет, охвативший разные категории граждан.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Повышение пенсий стало возможным благодаря учету роста показателя средней заработной платы, применяемого при исчислении выплат. Для расчета был использован коэффициент 1,121.

Размер прибавки определялся индивидуально для каждого пенсионера. В соответствии с установленными пределами:

  • минимальное повышение составляет 100 гривен;

  • максимальная сумма надбавки ограничена 2595 гривнами.

Согласно обновленным нормам, для лиц с инвалидностью I группы, получающих пенсии в пределах общеобязательного государственного пенсионного страхования, минимальный размер выплат вырос до 3725 гривен. Этот показатель гарантируется независимо от возраста лица или страхового стажа.

Выплаты военнослужащим с инвалидностью

Для бывших военнослужащих, имеющих инвалидность, государством установлены отдельные, более высокие размеры пенсионного обеспечения.

В частности, для военнослужащих срочной службы выплаты составляют:

  • И группа — более 8,1 тысячи гривен;

  • ІІ группа — около 7,4 тысячи гривен;

  • ІІІ группа — более 7,1 тысяч гривен.

Другие категории военных с инвалидностью получают несколько ниже, однако четко фиксированные суммы: для І группы предусмотрено свыше 7,4 тысяч гривен, для ІІ группы — примерно 7,1 тысяч гривен, а для ІІІ группы — почти 6,8 тысяч гривен.

Пенсии для пострадавших в результате аварии на ЧАЭС

Индексация также коснулась граждан, чья инвалидность напрямую связана с аварией на Чернобыльской АЭС. После пересчета эти выплаты достигли следующих показателей:

  • И группа — более 11 тысяч гривен;

  • ІІ группа — более 8,8 тысячи гривен;

  • ІІІ группа — около 6,8 тысячи гривен.

Аналогичный уровень финансового обеспечения гарантирован и для детей с инвалидностью, связанных с последствиями Чернобыльской катастрофы. Отдельно Пенсионный фонд учел перерасчет для непосредственных ликвидаторов аварии и членов их семей — для них суммы исчислялись с учетом заработка, полученного непосредственно при ликвидации последствий катастрофы.

Лица с инвалидностью в результате войны и участники боевых действий

Самые высокие пенсионные выплаты в Украине предусмотрены для лиц, получивших инвалидность в результате войны. Начиная с марта 2026 года их размер составляет:

  • I группа — 18 885 гривен;

  • ІІ группа — 15 494 гривны;

  • ІІІ группа — 10 625 гривен.

Кроме того, участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства теперь ежемесячно получают не менее 6 197 гривен. В финальную сумму уже включены все предусмотренные законодательством надбавки, доплаты и мартовскую индексацию.

Выплата пенсий в Украине — что нужно знать

Напомним, в Украине введена обязательная идентификация для отдельных категорий пенсионеров — ВПЛ, лиц на оккупированных территориях и тех, кто длительное время находится за границей. Это необходимо для подтверждения права на получение выплат и предотвращение злоупотреблений.

Пройти проверку нужно до 1 апреля. В случае невыполнения требования или отсутствия декларации о неполучении пенсии от РФ выплаты могут быть приостановлены.

Идентификацию можно пройти онлайн через видеосвязь, в сервисном центре ПФУ или посредством электронной подписи. Для граждан за границей предусмотрена возможность подтверждения через консульские учреждения.

Дата публикации
Количество просмотров
2339
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie