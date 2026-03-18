Украинцам с инвалидностью повысили пенсии: кто и сколько получит
Индексация затронула все группы и категории, гарантируя повышение без необходимости подавать дополнительные заявления.
В Украине с 1 марта 2026 года состоялась плановая индексация пенсий. Согласно постановлению правительства №236, Пенсионный фонд Украины произвел автоматический пересчет, охвативший разные категории граждан.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Повышение пенсий стало возможным благодаря учету роста показателя средней заработной платы, применяемого при исчислении выплат. Для расчета был использован коэффициент 1,121.
Размер прибавки определялся индивидуально для каждого пенсионера. В соответствии с установленными пределами:
минимальное повышение составляет 100 гривен;
максимальная сумма надбавки ограничена 2595 гривнами.
Согласно обновленным нормам, для лиц с инвалидностью I группы, получающих пенсии в пределах общеобязательного государственного пенсионного страхования, минимальный размер выплат вырос до 3725 гривен. Этот показатель гарантируется независимо от возраста лица или страхового стажа.
Выплаты военнослужащим с инвалидностью
Для бывших военнослужащих, имеющих инвалидность, государством установлены отдельные, более высокие размеры пенсионного обеспечения.
В частности, для военнослужащих срочной службы выплаты составляют:
И группа — более 8,1 тысячи гривен;
ІІ группа — около 7,4 тысячи гривен;
ІІІ группа — более 7,1 тысяч гривен.
Другие категории военных с инвалидностью получают несколько ниже, однако четко фиксированные суммы: для І группы предусмотрено свыше 7,4 тысяч гривен, для ІІ группы — примерно 7,1 тысяч гривен, а для ІІІ группы — почти 6,8 тысяч гривен.
Пенсии для пострадавших в результате аварии на ЧАЭС
Индексация также коснулась граждан, чья инвалидность напрямую связана с аварией на Чернобыльской АЭС. После пересчета эти выплаты достигли следующих показателей:
И группа — более 11 тысяч гривен;
ІІ группа — более 8,8 тысячи гривен;
ІІІ группа — около 6,8 тысячи гривен.
Аналогичный уровень финансового обеспечения гарантирован и для детей с инвалидностью, связанных с последствиями Чернобыльской катастрофы. Отдельно Пенсионный фонд учел перерасчет для непосредственных ликвидаторов аварии и членов их семей — для них суммы исчислялись с учетом заработка, полученного непосредственно при ликвидации последствий катастрофы.
Лица с инвалидностью в результате войны и участники боевых действий
Самые высокие пенсионные выплаты в Украине предусмотрены для лиц, получивших инвалидность в результате войны. Начиная с марта 2026 года их размер составляет:
I группа — 18 885 гривен;
ІІ группа — 15 494 гривны;
ІІІ группа — 10 625 гривен.
Кроме того, участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства теперь ежемесячно получают не менее 6 197 гривен. В финальную сумму уже включены все предусмотренные законодательством надбавки, доплаты и мартовскую индексацию.
Выплата пенсий в Украине — что нужно знать
Напомним, в Украине введена обязательная идентификация для отдельных категорий пенсионеров — ВПЛ, лиц на оккупированных территориях и тех, кто длительное время находится за границей. Это необходимо для подтверждения права на получение выплат и предотвращение злоупотреблений.
Пройти проверку нужно до 1 апреля. В случае невыполнения требования или отсутствия декларации о неполучении пенсии от РФ выплаты могут быть приостановлены.
Идентификацию можно пройти онлайн через видеосвязь, в сервисном центре ПФУ или посредством электронной подписи. Для граждан за границей предусмотрена возможность подтверждения через консульские учреждения.