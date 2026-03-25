Андрей Фединчик отреагировал на бурный роман экс-супруги Денисенко и что ему надоедает сейчас

Наталка Денисенко с Юрием Савранским и Андреем Фединчиком

Украинский актер Андрей Фединчик отреагировал на бурный роман своей экс-супруги — актрисы Наталки Денисенко — с манекенщиком Юрием Савранским.

Так, пара уже давно не скрывает своих чувств от публики. В частности, вместе гастролирует, отдыхает и появляется на публике. Денисенко активно делится в соцсетях романтическими фото и признается, что окружена счастьем рядом с ним. Впрочем, для Фединчика такое поведение бывшей жены остается без внимания. Он заверил, что не следит за ее жизнью и отметил, что каждый из них движется по собственному пути.

«Я не наблюдаю за ней и не буду отвечать на такие вопросы. У нее своя жизнь, у меня своя — и обсуждать человека я не хочу», — подчеркнул актер в комментарии "РБК-Украина".

Наталка Денисенко с Юрием Савранским / © instagram.com/natalka_denisenko

В то же время в теме собственной личной жизни артист был значительно откровеннее. Он признался, что сейчас комфортно чувствует себя в статусе холостяка и не спешит вступать в новые отношения. Более того, звезда не понимает общественного давления и постоянных вопросов от даже ближайшего окружения о его семейном статусе.

«Меня так всегда спрашивают: „А ты в паре или не в паре? А ты один или не один?“. А почему это так важно для всех? Будто, если человек не в паре, то значит что-то неполноценное в нем. Все нормально. Это такой период и он должен быть. Для мужчины в моем возрасте быть одному — это очень неплохой период», — пояснил Фединчик.

