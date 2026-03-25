У 31-летней известной украинской певицы диагностировали онкологию: "Самая агрессивная форма рака"

Украинская певица Lida Lee, она же Лидия Скорубская, рассказала, как у нее диагностировали онкологию.

Артистка на проекте "Що ДаLee" призналась, что конец 2024 года кардинально изменил ее жизнь. У исполнительницы была киста. Знаменитость лечилась и делала все необходимое, чтобы она исчезла. К сожалению, в декабре 2024 года она разорвалась. Певицу "скорой" забрали в больницу, где ей немедленно сделали операцию. Однако у медиков возникли сомнения, и Lida Lee направили сделать дополнительные анализы. И в конце января 2025-го исполнительница получила неутешительные результаты. Артистке сообщили, что у нее самая агрессивная форма рака.

"2024 год полностью изменил мою жизнь. Я узнала о том, что у меня есть киста, за которой я наблюдала, пыталась делать так, чтобы она исчезла полностью. Но в пятницу, 13 декабря, меня просто забирает ночью "скорая", потому что я чувствую резкую боль и понимаю, что киста разорвалась. Мне делают операцию, все окей, я просыпаюсь, говорят, что операция прошла прекрасно, но у нас есть сомнения. Делаю все анализы, и 31 января мне звонят: "У вас самая агрессивная форма рака". У меня шок, я ничего не понимаю", — вспомнила артистка.

Медики сообщили артистке, что это была не киста, а злокачественная опухоль, которая разорвалась. Исполнительнице советовали немедленно сделать операцию и начать химиотерапию, потому что есть риски осложнений и метастазов. Lida Lee не скрывает, что была шокирована услышанным. Однако певица решила проконсультироваться с другими медиками.

"Мы приезжаем к врачу, она рассказывает, что это была не просто киста, а злокачественная опухоль двухкамерная, которая разорвалась. Все плохое, что было в ней, оно просто выплеснулось в мой организм. Из-за этого очень много сложностей и есть вероятность, что есть метастазы. Они говорят: "Мы полностью все вырезаем и делаем самую сильную химиотерапию, которая только может быть", — говорит артистка.

Наконец, певица обратилась в Институт рака. Там исполнительнице сообщили, что не все так ужасно, однако у нее все же есть злокачественная опухоль желточного мешка. Другой врач тоже пришел к такому выводу. Lida Lee долгое время искала медика, который сможет ей помочь. Наконец, такого специалиста знаменитость нашла. Артистка прошла курс лечения, и, к счастью, самое ужасное уже позади.

"Я пошла в Институт рака, на месте врач смотрит и говорит: "Я не могу сказать, что все так плохо, но проблема есть". Он проверяет и говорит, что это опухоль желточного мешка. Вероятность того, что она есть — это 0,001%. И я попадаю в этот процент. Самое страшное, что потом ни один врач не хотел за меня браться. Эта опухоль считается злокачественной, но у меня были клетки, которые еще не определились. Я потратила три месяца, чтобы найти врача, который возьмется за меня", — говорит артистка.

