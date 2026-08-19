Тяжелый физический труд может повышать риск деменции: какие профессии в зоне опасности

Строители / © pixabay.com

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Физически тяжелая работа, предполагающая подъем грузов, длительное стояние и значительные нагрузки, такие как строительство и монтаж строительных лесов, может быть связана с повышенным риском развития деменции. В то же время, физическая активность в свободное время, напротив, может иметь защитный эффект.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

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Ученые из Университета Южной Калифорнии проанализировали данные 74 исследований с участием более 4,2 миллионов человек в возрасте от 45 до 93 лет.

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Люди, наиболее физически активные в свободное время — например, бегали, плавали или ездили на велосипеде, имели на 24% более низкий риск деменции по сравнению с наименее активными.

Высокая физическая активность именно на работе была связана с повышением риска примерно на 20%.

Почему трудная работа может действовать иначе

Исследователи отмечают, что причина, вероятно, не в самом движении. Физически тяжелая работа часто предполагает монотонные нагрузки, подъем тяжелых предметов, длительное пребывание на ногах и недостаточное время для восстановления.

Такие профессии также могут быть связаны со стрессом, шумом, загрязнением воздуха, длительными изменениями и меньшим количеством времени для отдыха.

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"Когда речь идет о защите мозга, контекст физической активности может иметь такое же значение, как и само движение", - отметил соавтор исследования профессор Дэвид Райхлен.

Физические упражнения в свободное время отличаются тем, что человек обычно сам контролирует их интенсивность, может отдыхать и совмещать спорт с социальным общением.

Авторы исследования подчеркивают, что для профилактики деменции недостаточно просто призывать людей больше двигаться. Значение имеет не только количество физической активности, но и условия, в которых она происходит.

Ранее сообщалось, что глюкозамин, используемый для здоровья суставов, может быть связан с повышенным риском прогрессирования деменции.

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