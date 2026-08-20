ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
3885
Час на прочитання
3 хв

До 16 тисяч гривень на місяць: Рада ухвалила нові виплати для українців

Верховна Рада 19 серпня 331 голосом ухвалила закон №14191, який передбачає нову модель адресної підтримки.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Соціальні виплати

Соціальні виплати

Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила закон №14191 про комплексну державну підтримку та підвищення соціальних гарантій для сімей з дітьми з інвалідністю і людей з інвалідністю з дитинства. За документ 19 серпня проголосував 331 депутат.

Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради. Документ передбачає щомісячну допомогу, надбавки на догляд і фінансування соціальних послуг, але ще не набув чинності.

Які суми передбачає закон

Від 2027 року базова величина для розрахунку виплат має становити не менш як 4 000 грн. Її конкретний розмір визначатимуть під час ухвалення державного бюджету.

За цією моделлю допомога дитині з інвалідністю та людині з інвалідністю з дитинства I групи становитиме 200% базової величини — від 8 000 грн на місяць. Для II групи передбачено 100%, або від 4 000 грн, а для III групи — 75%, або від 3 000 грн.

Окремо закон передбачає надбавки на догляд. Для дитини з інвалідністю надбавка становитиме 100% базової величини, а для дитини з інвалідністю підгрупи А — 200%. Для людей з інвалідністю з дитинства I групи надбавка становитиме 200% базової величини для підгрупи А та 100% — для підгрупи Б.

У результаті щомісячна допомога та надбавка на догляд для дитини з інвалідністю залежно від установленої потреби в догляді може становити 8 000, 12 000 або 16 000 грн.

Один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат і голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев так пояснив підхід до реформи у виступі в сесійній залі:

«По-перше, це істотно, в рази, збільшення соціальних виплат таким діткам. По-друге, батьки не повинні будуть обирати між доглядом і роботою. Вони будуть отримувати відповідні доплати і так, і інакше. Також це те, що гроші справді „ходять за дитиною“. Це додатковий захист дітей, які є в інтернатах».

Не лише гроші: які послуги додає закон

Закон передбачає розвиток раннього втручання для дітей, інклюзивний супровід, послуги розвитку та догляду, а також тимчасовий відпочинок для батьків або інших людей, які постійно доглядають за дитиною.

Для дітей, які перебувають у закладах, передбачено розподіл допомоги між поточним і депозитним рахунками: 10% коштів мають надходити на поточний рахунок, а 90% — на депозитний. Це має забезпечити збереження особистих коштів дитини та можливість скористатися ними надалі.

Для повнолітніх людей з інвалідністю з дитинства, які проживають у закладах, окремий порядок планують застосовувати від 2028 року. Половина допомоги призначатиметься безпосередньо людині, а інша половина — закладу для оплати послуг.

Нова модель доповнює вже наявні програми соціальної підтримки. Умови та суми чинних програм допомоги на дітей відрізняються від норм, які закладає закон №14191.

Профільна організація НАІУ повідомила, що під час доопрацювання документа вдалося не допустити скасування допомоги для людей з інвалідністю III групи, обмежень і загальних переоглядів для призначення надбавки.

Законопроєкт №14191 зареєстрували 5 листопада 2025 року, а 18 грудня того самого року Верховна Рада ухвалила його за основу. Після розгляду другого читання 15 липня 2026 року документ повернули на повторне друге читання, а 19 серпня депутати його ухвалили.

Наразі документ готується на підпис. Нові суми можуть запрацювати після завершення процедури та встановлення базової величини у державному бюджеті, а це не раніше 2027-го року.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie