До 16 тисяч гривень на місяць: Рада ухвалила нові виплати для українців

Соціальні виплати

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Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила закон №14191 про комплексну державну підтримку та підвищення соціальних гарантій для сімей з дітьми з інвалідністю і людей з інвалідністю з дитинства. За документ 19 серпня проголосував 331 депутат.

Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради. Документ передбачає щомісячну допомогу, надбавки на догляд і фінансування соціальних послуг, але ще не набув чинності.

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Які суми передбачає закон

Від 2027 року базова величина для розрахунку виплат має становити не менш як 4 000 грн. Її конкретний розмір визначатимуть під час ухвалення державного бюджету.

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За цією моделлю допомога дитині з інвалідністю та людині з інвалідністю з дитинства I групи становитиме 200% базової величини — від 8 000 грн на місяць. Для II групи передбачено 100%, або від 4 000 грн, а для III групи — 75%, або від 3 000 грн.

Окремо закон передбачає надбавки на догляд. Для дитини з інвалідністю надбавка становитиме 100% базової величини, а для дитини з інвалідністю підгрупи А — 200%. Для людей з інвалідністю з дитинства I групи надбавка становитиме 200% базової величини для підгрупи А та 100% — для підгрупи Б.

У результаті щомісячна допомога та надбавка на догляд для дитини з інвалідністю залежно від установленої потреби в догляді може становити 8 000, 12 000 або 16 000 грн.

Один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат і голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев так пояснив підхід до реформи у виступі в сесійній залі:

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«По-перше, це істотно, в рази, збільшення соціальних виплат таким діткам. По-друге, батьки не повинні будуть обирати між доглядом і роботою. Вони будуть отримувати відповідні доплати і так, і інакше. Також це те, що гроші справді „ходять за дитиною“. Це додатковий захист дітей, які є в інтернатах».

Не лише гроші: які послуги додає закон

Закон передбачає розвиток раннього втручання для дітей, інклюзивний супровід, послуги розвитку та догляду, а також тимчасовий відпочинок для батьків або інших людей, які постійно доглядають за дитиною.

Для дітей, які перебувають у закладах, передбачено розподіл допомоги між поточним і депозитним рахунками: 10% коштів мають надходити на поточний рахунок, а 90% — на депозитний. Це має забезпечити збереження особистих коштів дитини та можливість скористатися ними надалі.

Для повнолітніх людей з інвалідністю з дитинства, які проживають у закладах, окремий порядок планують застосовувати від 2028 року. Половина допомоги призначатиметься безпосередньо людині, а інша половина — закладу для оплати послуг.

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Нова модель доповнює вже наявні програми соціальної підтримки. Умови та суми чинних програм допомоги на дітей відрізняються від норм, які закладає закон №14191.

Профільна організація НАІУ повідомила, що під час доопрацювання документа вдалося не допустити скасування допомоги для людей з інвалідністю III групи, обмежень і загальних переоглядів для призначення надбавки.

Законопроєкт №14191 зареєстрували 5 листопада 2025 року, а 18 грудня того самого року Верховна Рада ухвалила його за основу. Після розгляду другого читання 15 липня 2026 року документ повернули на повторне друге читання, а 19 серпня депутати його ухвалили.

Наразі документ готується на підпис. Нові суми можуть запрацювати після завершення процедури та встановлення базової величини у державному бюджеті, а це не раніше 2027-го року.

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