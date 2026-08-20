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На Україну суне аномальна спека з Африки, припече до +37: синоптик назвав точні дати
До України через Балканський півострів суне африканське повітря, яке принесе недовгу, але аномальну спеку.
Наприкінці тижня, 21–22 серпня, Україну охопить аномальна спека, яка прийде із Африки. Очікується 35–37° градусів.
Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.
За його словами, ця хвиля спеки буде короткотривалою.
«Причина такої аномалії — надходження до України сухого розпеченого африканського повітря через Балканський півострів. Додатково інтенсивному прогріванню сприятимуть малохмарне небо та тривалий сонячний прогрів земної поверхні», — йдеться у його прогнозі.
Синоптик додав, що ночі вже стають відчутно прохолоднішими, але вдень ще зберігається літнє тепло.
Погода на Черкащині
За синоптичними розрахунками, а вже у неділю, 23 серпня, синоптична ситуація почне змінюватися. Черкаську область перетне атмосферний фронт з північного заходу. Місцями можливі невеликі короткочасні грозові дощі. Температура вночі 15–20°, вдень більш комфортна 25–30°. Наступного тижня, 24 серпня, переважатиме сонячна, суха та комфортна погода. Температура вночі знизиться до 10–15°, вдень приємні 22–27°.
Синоптик попередив, що в області переважає надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки.
Погода в Україні на 21 серпня
Нагадаємо, у четвер, 21 серпня, в Україні буде відносно тепла погода. За даними Укргідрометцентру, найнижча нічна температура повітря, а саме +17 градусів, очікується в Луганській області та в Криму, а найвища денна — +35 градусів у Чернівецькій області.
Раніше синоптики попереджали, що до України повертається спека. Від 20 серпня температура повітря почне зростати. Головна причина — з південних широт до України знову почне надходити субтропічне повітря.