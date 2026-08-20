На Україну суне аномальна спека з Африки, припече до +37: синоптик назвав точні дати

Спека в Україні / © Pixabay

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Наприкінці тижня, 21–22 серпня, Україну охопить аномальна спека, яка прийде із Африки. Очікується 35–37° градусів.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

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За його словами, ця хвиля спеки буде короткотривалою.

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«Причина такої аномалії — надходження до України сухого розпеченого африканського повітря через Балканський півострів. Додатково інтенсивному прогріванню сприятимуть малохмарне небо та тривалий сонячний прогрів земної поверхні», — йдеться у його прогнозі.

Синоптик додав, що ночі вже стають відчутно прохолоднішими, але вдень ще зберігається літнє тепло.

Погода на Черкащині

За синоптичними розрахунками, а вже у неділю, 23 серпня, синоптична ситуація почне змінюватися. Черкаську область перетне атмосферний фронт з північного заходу. Місцями можливі невеликі короткочасні грозові дощі. Температура вночі 15–20°, вдень більш комфортна 25–30°. Наступного тижня, 24 серпня, переважатиме сонячна, суха та комфортна погода. Температура вночі знизиться до 10–15°, вдень приємні 22–27°.

Синоптик попередив, що в області переважає надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки.

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Погода в Україні на 21 серпня

Нагадаємо, у четвер, 21 серпня, в Україні буде відносно тепла погода. За даними Укргідрометцентру, найнижча нічна температура повітря, а саме +17 градусів, очікується в Луганській області та в Криму, а найвища денна — +35 градусів у Чернівецькій області.

Раніше синоптики попереджали, що до України повертається спека. Від 20 серпня температура повітря почне зростати. Головна причина — з південних широт до України знову почне надходити субтропічне повітря.

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