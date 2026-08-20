Шовкова хустка і темні окуляри: модний лайфгак Джекі Кеннеді, який працює і сьогодні

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

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У своїй книжці What Jackie Taught Us: Lessons from the Remarkable Life of Jacqueline Kennedy Onassis письменниця Тіна Санті Флаерті звертає увагу на те, як Кеннеді вміла перетворювати стиль на мистецтво самопрезентації.

За її словами, Джекі була однією з перших серед американських жінок свого покоління, яка по-справжньому відчула силу аксесуарів і почала її використовувати. Ставши першою леді, Джекі швидко зрозуміла: незалежно від того, чого вона досягне, її насамперед оцінюватимуть за її зовнішністю.

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Завдяки вивченню історії та літератури Джекі знала, що ретельно продуманий образ може бути потужним інструментом для презентації себе на світовій арені. Політичні діячі та голлівудські знаменитості — а до них королі, королеви й прем’єр-міністри — давно використовували образ як засіб здобути прихильників і шанувальників. Джекі не була винятком — вона точно знала, якою хотіла, щоб її сприймали, і спрямовувала на це все.

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Про це добре згадувала Летиція Балдрідж — подруга Джекі ще з юних років, а згодом її соціальна секретарка та керівниця апарату в Білому домі. За її словами, Джекі мала природний талант носити речі так, як інші просто не вміли.

«Вона могла правильно вдягнути берет, тоді як решта з нас натягували його й виглядали як прибиральниця, яка намагається прикрити волосся. Вона вміла по-шикарному зав’язати хустку, і вона залишалася на місці. Ми намагалися її наслідувати, а вузол у результаті опинявся десь на спині».

Її секрет полягав не стільки в самих речах, скільки в тому, як вона їх носила. Берет залишався беретом, хустка — хусткою, але на Джекі вони ставали частиною продуманого образу.

Чимало в цьому мистецтві вона перейняла у Франції. Ще в студентські роки Джекі проводила час у Парижі й уважно спостерігала за француженками, які славилися вмінням перетворити навіть найпростіше вбрання за допомогою кількох точних деталей. Хустка, ремінь, сумочка — і той самий костюм уже виглядав інакше. Це був своєрідний урок економії стилю, бо не обов’язково мати величезний гардероб, якщо ти вмієш працювати з деталями.

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Але серед усіх аксесуарів Джекі особливе місце посідали дві речі, які згодом стали невіддільними від її образу: великі темні сонцезахисні окуляри та шовкова хустка.

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Окуляри закривали її широко посаджені очі й надавали обличчю загадковості. Вони водночас створювали дистанцію і привертали увагу.

Не менш промовистою була шовкова хустка. Джекі часто пов’язувала її навколо волосся, заводила кінці під підборіддя, а потім зав’язувала ззаду. Такий спосіб носіння створював своєрідний каптур.

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Сьогодні її образи також здаються сучасними, а все тому, що Джекі Кеннеді не перевантажувала себе прикрасами й не намагалася продемонструвати все одразу. Вона знала просте правило, яке й через десятиліття залишається одним із головних законів гарного смаку — одна влучна деталь може сказати про стиль більше, ніж цілий гардероб.

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