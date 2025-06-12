Улюблена хустка Жаклін Кеннеді: історія культового аксесуара, який вона носила роками

Жаклін Кеннеді-Онассіс / © Associated Press

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Жаклін Кеннеді-Онассіс любила бренд Hermes і окрім речей, мала велику кількість аксесуарів від цієї знаменитої французької марки. Її часто бачили з сумкою The Trim у руці, а також в оригінальній та яскравій хустці від цього бренду. Останню Жаклін так любила, що носила багато років, а назва цієї хустки — Hermès Astrologie.

Жаклін Кеннеді-Онассіс / © Getty Images

Аксесуар був розроблений дизайнеркою хусток Франсуазою Фасонне, яка працювала в Hermès протягом багатьох років і значно вплинула на світ моди. Для її дизайнів були характерні велика увага до деталей, майстерне використання кольору та здатність поєднувати химерні й складні елементи. Натхненням для своїх робіт Франсуаза часто наповнювалася від світу природи, міфології та історичних мотивів, які майстерно змішувала та поєднувала з яскравими квітами, що робить кожну її роботу справжнім витвором мистецтва.

Жаклін Кеннеді-Онассіс / © Getty Images

Створюючи хустку Astrologie, яка була вперше випущена 1963 року, Фасонне надихалася зірковим атласом епохи Відродження, який зберігається у Музеї-обсерваторії в Парижі. Аксесуар прикрашений золотими орнаментами, цифрами, знаками зодіаку, назвами місяців року. Також на ньому є три написи: назва бренду, ім’я авторки ескізу, а також Dies et Hore латиною, що перекладається як «День і година».

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У кутах хустки розташовані міфічні створіння, які уособлюють чотири стихії: пегаси (повітря), морські коники/дракони (вода), фенікси (вогонь) та єдинороги (земля).

Hermès Astrologie / Фото: hermes.com

Під час створення хусток Hermès використовує шовк, який закуповує на власних плантаціях шовкопряда у Бразилії. Кожен такий аксесуар містить близько 450 тисяч метрів шовкової нитки. Від прядіння і ткацтва до друку та підгинання — весь виробничий процес може тривати до 750 годин, тим паче, що кожна хустка надрукована вручну методом трафаретного друку, під час якого накладається один колір за раз і може бути використано до 46 різних відтінків для одного дизайну. Краї виробу завжди закручені та прошиті вручну. Цей рівень майстерності перетворює кожен шарф Hermès на колекційний екземпляр. Однак іноді вони все ж перевидають свої твори, і хустка Astrologie теж перевипускалася, оскільки користувалася популярністю.

Серед шанувальниць хусток бренду була також королева Єлизавета II, а ще княгиня Монако Грейс.