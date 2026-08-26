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Чому мінімалізм впевнено тримає позиції головного тренду літніх колекцій?

Marc O’Polo пропонує новий підхід до літнього гардероба, тому представлена колекція є функціональною і підійде для різних подій — роботи, подорожей, зустрічей з друзями тощо без необхідності змінювати вбрання для дотримання доречності ситуації.

В новій колекції SS26 бренд Marc O’Polo розвиває концепцію тихої розкоші — вбрання виглядає стримано, але завдяки продуманому крою, уважності до деталей одягу та якісним матеріалам випромінює преміальність.

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З яких речей варто створити функціональний літній гардероб Marc O’Polo?

Ця колекція створена для поціновувачів універсальності. Основу функціонального літного гардероба мають складати речі, які легко адаптуються до різних ситуацій та легко поєднуються між собою. Так ти зможеш зекономити свій бюджет і місце в валізі, коли збираєшся у подорож.

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Радимо звернути увагу на жіночі блузки і сорочки від Marc O’Polo. У каталозі можна знайти моделі з натуральних матеріалів і сучасних силуетів, які добре підійдуть до спекотних днів. Тим більш, такі речі легко переходять з офісного гардероба в повсякденний. Наприклад, сорочка з прямими штанами підійде для роботи, а та ж сорочка з джинсами чи шортами буде доречна на прогулянці. Добре, коли речі не прив’язані до однієї події, а є сумісними разом з клієнтом та його способом життя.

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Чому деталі здатні зробити мінімалістичні речі преміальними?

Мінімалістичний одяг преміум сегменту здається простим лише на перший погляд. Насправді саме в таких речах стає більш помітний вдалий крій, якість та

деталі. Натуральні кольори, продумані акценти зручність та практичність сворюють образи, які будуть виглядати актуально кілька сезонів поспіль. Саме в цьому полягає ідея мінімалізму — не мати непотрібних речей в гардеробі, а обирати ті, що відповідають стилю життя. Одяг Marc O’Polo не потребує складних стілізацій — підхід марки в стриманості й уваги до виконання. Лаконічні моделі бренду отримують сучасні риси через цікавий крій та продуману посадку. Такий одяг не відвертає увагу від свого власника та залишає простір для власного стилю. Залежно від поєднань та додатків ти можеш виглядати більш стримано, або розслаблено.

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Як створити образ в стилі Marc O’Polo?

Мінімалізм залишає широке поле для експериментів. Нейтральна палітра кольорів та універсальний крій — це основа образу, під яку нескладно підібрати аксесуари та додатки й змінювати їх залежно від настрою. Саме тому колекція весна-літо 2026 легко адаптується до різних форматів життя.

Для офісу безпрограшним варіантом стане класична сорочка та прямого крою штани, для подорожей — легкі комплекти або шорти з футболками й топами, для вечері в ресторані — сукня у поєднанні улюбленими аксесуарами. Щоб створити образ у стилі бренду, не потрібно багато елементів, краще зверни увагу на поєднання фактур і кольорів і дозволь їм працювати разом. Вироби Marc O’Polo є гарною основою для створення власних образів, а не сліпому слідуванню трендам.

Замість великої кількості аксесуарів обери один-два акцентні елементи: шкіряну сумку, сонцезахисні окуляри, мінімалістичні прикраси тощо. В мінімалістичних образах краще поєднуються різні відтінки однієї гами, ніж контрастні комбінації. Такий підхід розкриває красу простих рішень і допомагає залишатися речам доречними незалежно від змін моди.

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Часто задавані питання

Чи мінімалізм — це відмова від трендів?

Ні, мінімалізм це про якісні й універсальні речі, які залишаться актуальними довше, ніж тренди, які швидко змінюються.

Де будуть доречними речі з колекції Marc O’Polo SS26?

Ця колекція створена для роботи, подорожей, прогулянок і відпочинку. Завдяки стриманому дизайнові речі можна стилізувати по-різному, залежно від нагоди.

Що робить вбрання Marc O’Polo преміальним?

Якісні матеріали, продуманий крій, увага до деталей та комфорт. Бренд випускає речі в стриманому дизайні, який не втрачає актуальності з часом. Поєднання виконання, якості і практичності створюють відчуття преміальності.

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