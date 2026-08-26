Протест жителів села на Одещині / © ТСН

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Протест на Одещині: там селяни перекрили міжрайонну трасу — вимагають залишити в селі дитсадок та початкову школу.

Обидва заклади чиновники хочуть закрити, бо укриття, де діти ховаються під час тривог, нібито не відповідає встановленим нормам. Хоча на модернізацію цього сховища громада нещодавно витратила понад три мільйони гривень. Тепер чиновники заявляють: возити дітей від ясел до четвертого класу щодня треба буде в райцентр.

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Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

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Загроза ворожих дронів на дорогах та вимога автокрісел

На пів години рух на міжрайонній трасі повністю зупиняється. Люди пропускають лише автомобілі військових та машини швидкої допомоги. На плакатах протестувальників — їхні категоричні вимоги: вони виступають проти закриття тутешньої школи.

З нового навчального року початкову школу та дитсадок, які розташовані в одній будівлі в селі Каїри, районна влада планує закрити. Натомість батькам пропонують щодня возити дітей у сусіднє село Курісове — це кілька кілометрів в один бік.

Батьки ж неабияк бояться: якщо пролунає повітряна тривога і з'явиться російський дрон, діти на дорозі у шкільному автобусі можуть стати прямими ворожими цілями.

«До садочка від нас чотири кілометри. І раптом тривоги — із садочка забирають з Курісова мешканці діток по п'ять разів на день. А як ми будемо їх забирати по п'ять разів на день?» — бідкається бабуся вихованців Світлана Малярчук.

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А ще у шкільний автобус, за словами батьків, окрім школярів молодших класів, чиновники хочуть посадити й зовсім маленьких вихованців дитсадка.

Протест у селі / © ТСН

«Казали, що прилаштований автобус, але ми не бачили перелаштованого автобуса! Кажуть, там ремінці для дітей, але для малюсіньких дітей потрібні спеціальні автокрісла», — наголошує багатодітна мати Олена Гунько.

Модульне сховище проти «підземних норм» та жаби у підвалі

Закрити обидва заклади чиновники вирішили через укриття у Каїрах, куди під час лунання тривог ведуть дітей. Це модульне сховище коштувало громаді понад три мільйони гривень: тут облаштовано вентиляцію та сучасні окремі туалети. Недолік єдиний — воно розташоване не під землею.

«Чиновників не влаштовує, що наше сховище не відповідає вимогам. Сховище тепер повинно бути за нинішніми стандартами під землею... Нам сказали, що аби збудувати нове залите під землею укриття, треба 24 мільйони гривень. Таких грошей у громаді немає», — пояснює вчителька початкових класів Тетяна Данилюк.

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Чим краще та безпечніше сховище у Курісівському ліцеї, куди планують перевести дітей, батьки з Каїрів їздили перевіряти особисто. Побачене їх жахнуло: у підвалі панує сирість, чути гострий запах плісняви, вода тече просто зі стелі, а на підлозі сидять жаби.

«Як має працювати цей туалет, я не розумію — кабінки взагалі без дверей! Відчуваєте запах плісняви? Ні? Не відчуваєте? Бо всі інші відчувають! Ось тут, наприклад, взагалі волога, отут капає з труб, тече зі стелі, дивіться — капає і тече!» — обурюються батьки під час огляду.

Директорка Курісівського ліцею у телефонній розмові зізнається: проблеми дійсно є, але вважає, що їх перебільшують. Переконує, що укриття кілька років поспіль успішно проходило всі необхідні перевірки.

«У нас перевірка була, ДСНС були, Держпродспоживслужба — не було ніяких особливих таких претензій. І після цього ми з'ясовуємо, чи то каналізаційна труба, чи то водопровідна лопнула... Це ж підвальне приміщення під укриття, і звичайно, може й та жабка відчула прохолоду — вони ж відкриті, то можливо якась жаба і залізе», — коментує директорка Курісівського ліцею Віра Циня.

Досвід минулих закриттів та позиція ОВА

Утім, у селі переконані: непридатне укриття — це лише зручний привід для оптимізації та закриття закладу.

«У них мета — закрити нашу школу, наш садочок і все! Нас лякають, наших батьків, що будемо викликати соцслужбу, якщо ви не пустите дитину в Курісове... Це як? Це що таке?» — обурена мати дитини Марина Захарченко.

«Ми вже маємо гіркий досвід, коли нашу старшу школу, в яку ходили майже 60 дітей, закрили. Люди судилися, суд виграли, а школу так і не відновили», — нагадує вчителька Тетяна Данилюк.

До батьків-протестувальників посадовці на акцію так і не з'явилися. Проте очільник обласного управління освіти на своїй сторінці в соцмережі опублікував офіційну позицію: зводити нове укриття для закладу в Каїрах, де навчається і виховується лише 18 дітей, коштом обласного бюджету неможливо.

«Ніхто не позбавляє Курісівську громаду права зберігати освітній осередок у Каїрах. Якщо громада вважає за необхідне утримувати його — це її рішення. Але тоді вона має забезпечити там повний комплекс умов для навчання. Передусім — безпечне укриття, яке відповідає вимогам ДСНС», — заявив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак.

Боротьба за школу та садочок у Каїрах триває ще від початку року. Посадовці нібито розглядали можливість переобладнати наявне укриття, проте в результаті так нічого й не зробили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ! Таємний ВІЗИТ У МОСКВУ! Напад на ТЦК | ТСН 12:00 26 СЕРПНЯ

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