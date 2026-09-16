Лишилося 14 днів: українці в Німеччині терміново мають перевірити рахунки

Німеччина отримає дані про рахунки українців

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Українські біженці у Німеччині мають всього два тижні, а саме час до 30 вересня, аби врегулювати свої фінансові питання. Адже з кінця місяця Німеччина почне отримувати відомості про банківські рахунки українців, які перебувають у країні та мають статус податкових резидентів.

Про це пише Ausnews.

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Яка інформація про українців потрапить до німецьких відомств і що потрібно зробити терміново

Інформація про наявність коштів в українських банках стане повністю доступною для німецьких податкових органів (Finanzamt) та соціальних служб.

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Обмін інформацією про реальні статки українців на батьківщині відбуватиметься в межах міжнародного стандарту CRS (Common Reporting Standard). Фінансові установи України надсилатимуть усі необхідні відомості автоматично, тому згода чи участь самих клієнтів для цього не потрібна.

Сам факт наявності рахунку за межами Німеччини не є порушенням закону. Втім, очікується масштабне розкриття персональних та фінансових показників:

відомості про особу: паспортні дані (ім’я та прізвище), місце проживання, дата народження, а також податкові номери двох країн (український ІПН та німецький Steuer-ID);

реквізити: найменування фінансової установи та стандартний номер рахунку IBAN;

цифри та баланси: залишки на рахунках станом на кінець звітного року й будь-які супутні прибутки (відсотки від депозитів, дивіденди тощо).

Завдяки автоматичній звірці даних у новій системі німецькі контролери зможуть миттєво побачити реальне фінансове становище кожного резидента. Тож якщо ви отримуєте виплати чи компенсації у Німеччині, а насправді маєте приховані доходи в Україні, вас може очікувати відповідальність.

Вимоги до українців різняться залежно від джерел їхнього доходу та наявності пільг. Ті, хто отримує соціальну допомогу, зокрема Bürgergeld, AsylbLG тощо, повинні ініціативно повідомити свій Jobcenter або Sozialamt про відкриті картки чи депозити в Україні та надати відповідні виписки. Якщо німецькі служби дізнаються про ці кошти самостійно через CRS, це розцінюватиметься як свідоме приховування статків та шахрайство.

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У такому випадку вас зобов’яжуть повернути надані виплати й сплатити чималий штраф.

Офіційно працевлаштовані українці в Німеччині та ті, хто має власний бізнес, повинні вказати всі закордонні прибутки (зокрема відсотки за вкладами) під час заповнення річної податкової декларації. Окремих заяв подавати не треба.

Фахівці закликають українців у Німеччині до 30 вересня перевірити персональні відомості й свій податковий статус у банківських застосунках, а також самостійно подати всі необхідні дані про рахунки до німецьких відомств.

Українці в Німеччині: останні новини

Нагадаємо, очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що українські чоловіки призовного віку, які перебувають у ФРН, мають задуматися про повернення до України.

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За його словами, Берлін готовий допомогти Києву ідентифікувати таких громадян і надати відповідні дані, оскільки володіє інформацією про зареєстрованих осіб, отримувачів соціальних виплат та тих, хто має статус резидента.

Крім того, Вадефуль зазначив, що Україна має активніше купувати зброю у німецьких оборонних компаній, оскільки ФРН є її найбільшим донором. Він наголосив, що залучення місцевого оборонно-промислового комплексу до закупівель важливе для німецьких платників податків, які наразі не повністю задоволені поточними обсягами замовлень для підприємств країни.

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