Чому овочі та фрукти з супермаркету не такі смачні та ароматні, ніж із городу: пояснення експертів

Чому магазинні овочі та фрукти водянисті / © ТСН

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Якщо помідор із власного городу пахне набагато сильніше, а домашнє яблуко здається солодшим і соковитішим, це не обов’язково лише справа звички. На смак та аромат плодів впливає цілий комплекс чинників — від особливостей сорту й умов вирощування до моменту збору, транспортування та зберігання.

Чому магазинні овочі та фрукти часто здаються прісними

Одна з головних причин — час збору врожаю. Продукцію, яку потрібно перевезти на значну відстань і зберігати на складах, нерідко збирають раніше, ніж вона досягне оптимальної споживчої стиглості. Твердий недозрілий плід краще переносить транспортування і довше зберігається, але ранній збір може позначитися на його смаку та ароматові.

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Під час дозрівання в плодах змінюється співвідношення цукрів і кислот, а також утворюються леткі ароматичні сполуки. Саме вони значною мірою формують характерний запах і допомагають створити повноцінне відчуття смаку. Якщо врожай зібрали зарано, частина цих процесів може не відбутися так само, як під час природного достигання.

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Важливу роль відіграє і селекція. Для промислового вирощування цінними є сорти, які дають стабільний урожай, мають привабливий вигляд, міцну шкірку та добре переносять перевезення та тривале зберігання. Тому смак може бути не головною характеристикою.

Тривале зберігання також змінює смак

Навіть якісний плід поступово втрачає частину своїх смакових властивостей після збору. Дослідження показують: чим більше часу минає між збиранням і споживанням, тим вищий ризик втрати характерного смаку й аромату.

Холодильне зберігання допомагає довше зберегти свіжість продукції, однак низькі температури підходять не всім культурам. Наприклад, для томатів надмірне охолодження може пригнічувати утворення летких речовин, пов’язаних із характерним ароматом.

Саме тому сезонні овочі та фрукти з городу або фермерського господарства часто здаються ароматнішими: їх можна зібрати ближче до оптимальної стиглості та швидше доставити до споживача. Це не означає, що вся магазинна продукція несмачна — просто довгий шлях від поля до полиці неминуче впливає на її смакові властивості.

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