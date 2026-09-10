Украине не хватает ракет к F-16 / © Associated Press

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Украина ведет отчаянные гонки со временем, чтобы противодействовать российским баллистическим ракетам. При поддержке Европы Киев может ограничить мощность российских ударов, но полностью ликвидировать эту угрозу невозможно. К тому же у Украины почти исчерпаны запасы важных ракет.

Об этом пишет The Economist.

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Украине не хватает ракет для F-16: какая ситуация

Киев годами находится под российскими бомбардировками, но в конце августа устойчивость города подверглась беспрецедентному испытанию. В течение пяти дней, вплоть до 1 сентября город практически ежечасно атаковали волны реактивных беспилотников, после которых враг выпускал баллистические ракеты.

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Россияне используют дроны для перегрузки украинских радиолокационных сетей перед ракетным ударом. Атаки продолжались с подобной интенсивностью почти до 6 сентября, когда произошла короткая пауза, чтобы двое американских посланников могли безопасно добраться из Москвы в Киев.

Сразу после их отъезда удары возобновились. От российских атак дронами и ракетами продолжают гибнуть гражданские.

Украина изо всех сил пытается противостоять новым дронам РФ — намного болеем быстрым «Герань-4» и «Герань-5», способным развивать скорость до 600 км/ч и которые сходят с конвейеров в количестве около 3 000 единиц в месяц. Турбореактивные двигатели для этих дронов преимущественно поставляются из Китая, хотя часть производится непосредственно в России с помощью контрабандных западных 3D-принтеров.

Эти аппараты, как и больше по размеру «Бандероли», больше напоминают дешевые крылатые ракеты. Тем временем, украинские истребители F-16 испытывают острую нехватку американских ракет AIM-120 и AIM-9, которые крайне необходимы для сбивания обычных крылатых ракет.

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Для перехвата реактивных дронов Украина работает над созданием собственных перехватчиков. Однако проблема баллистических ракет тяжелее. Из 57 ракет, выпущенных в течение первых восьми дней августа, удалось сбить только одну.

Запас перехватчиков Patriot PAC-3 — единственного действительно эффективного средства против баллистики в арсенале страны — практически истощен. В то же время россияне нарастили выпуск баллистики и реактивных дронов.

Украина не получает масштабных поставок ракет Patriot, ведь война Дональда Трампа против Ирана существенно исчерпала собственные запасы ракет Patriot в США, а отдавать свои перехватчики без перспективы их быстрого пополнения не хочет ни одна страна.

Есть ли позитив

В конце этого года страна должна получить две батареи более старых франко-итальянских комплексов ПВО SAMP/T вместе с ракетами-перехватчиками Aster. В следующем году за ними последуют восемь новейших систем версии SAMP/T NG.

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Эта модифицированная система оснащена передовым радаром для конечной стадии наведения и способна работать по нескольким маневрирующим баллистическим целям подряд, например российским «Искандер-М». Боевая часть ракеты Aster взрывается непосредственно рядом с целью, в отличие от принципа прямого попадания «hit-to-kill», использующего PAC-3.

Источники во французской армии утверждают, что по некоторым параметрам она даже превосходит Patriot, а стоит гораздо дешевле.

Впрочем, эксперт по ракетным вооружениям Фабиан Хоффман отмечает, что SAMP/T NG еще предстоит доказать свою эффективность в реальном бою. Европейский производитель ракет MBDA хоть и наращивает выпуск Aster, однако планки в 300 единиц в год достигнет только к 2028 году. Украина могла бы получить лицензию на собственное производство Aster, но это тоже требует времени.

Настоящим прорывом может стать проект, который уже окрестили грандиозным прорывом — панъевропейская программа Freyja под руководством Украины. Ее цель — предоставить Украине и европейским союзникам более дешевую и массовую альтернативу Patriot PAC-3, которая будет интегрироваться с радарами и каналами обмена данными стандартов НАТО. Главным разработчиком выступает украинская компания Fire Point.

Новый перехватчик создается на базе баллистической ракеты малой дальности FP-7. Сенсоры, системы наведения и управления будут поставлять 12 европейских оборонных гигантов, среди которых французский Thales, итальянский Leonardo, немецкий Diehl и шведский Saab.

В компании уверяют, что смогут осуществить первый успешный перехват баллистической ракеты уже к середине 2027 года.

Мэттью Бинт из Международного института стратегических исследований (IISS) считает, что в лучшем случае Freyja приобретет определенные операционные способности к 2028 году.

Что делать сейчас

Сейчас Украина вынуждена действовать по двум доступным сценариям. Первый — это укреплять и маскировать инфраструктуру и промышленные объекты вместе с накоплением достаточного запаса запчастей.

Второй — так называемая стратегия left-of-launch (уничтожение до запуска), которая предусматривает уменьшение количества ракет у врага путем ударов по заводам-производителям и уничтожения пусковых установок еще до момента выстрела.

В ближайшие месяцы Украина рассчитывает принять на вооружение несколько собственных новых баллистических ракет. Среди них перспективный «Сапсан», а также две модели от Fire Point: FP-7 и большая дальнобойная FP-9.

Расчет делается на то, что их высокая скорость позволит лучше дронов уничтожать мобильные пусковые установки россиян до того, как те успеют изменить позицию после залпа. Впрочем, это очень сложная задача. Такое пока не удавалось даже США в Иране.

Именно поэтому Мэттью Бинт призывает сосредоточиться на атаках на заводы, которые производят критически важные компоненты. В марте Украина уже нанесла удар по заводу в Брянске, производившему электронные компоненты для ракет «Искандер». Многие подобные предприятия в РФ до сих пор остаются слабо защищенными.

Украинские F-16 оказались без ракет в самый опасный момент

Напомним, украинские истребители F-16 сталкиваются с острым дефицитом ракет класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, которыми они противодействуют российским дронам и крылатым ракетам.

По данным TWZ и комментариям украинского командира с позывным «Фантом», из-за ограниченных запасов вооружение приходится нормировать, а военнослужащие вынуждены буквально отслеживать время доставки новых партий.

В критических случаях пилотам F-16 приходится полагаться на 20 мм пушки M61A1 Vulcan, что существенно повышает риски, особенно во время ночных вылетов.

Сложность ситуации усугубляется тем фактом, что ракеты AIM-120 также используются наземными комплексами ПВО NASAMS, а всемирное производство не успевает по спросу. Кроме того, истощаются запасы перехватчиков для систем Patriot.

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