"Тихий убийца" в любимых продуктах: Дания запретила один ингредиент и спасла тысячи сердец

В Дании ограничили один вид жира — и смертность от болезней сердца снизилась / © Фото из открытых источников

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В 2003 году Дания первой в мире установила жесткую границу для промышленных трансжиров — не более 2 г на 100 г жира. Анализ данных показал, что в течение трех лет после этого смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была в среднем на 14,2 случая на 100 тысяч человек в год ниже, чем у контрольной модели.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Компонент, скрывавшийся в привычных продуктах

Промышленные трансжиры образуются, в частности, во время частичного гидрогенизации растительных масел. Они помогают сделать жир более твердым, продлить срок хранения продукта и получить нужную текстуру выпечки, кремов и снеков.

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Проблема в том, что такие жиры ухудшают соотношение холестерина и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Как поясняет ВОЗ, до введения ограничений в Дании трансжиры содержались, в частности, в маргарине, выпечке, кондитерских изделиях и снеках; одним из наиболее показательных продуктов был попкорн для микроволновки.

Интересно, что по данным ВОЗ, в 2001 году датский совет оценивал, что около 50 тысяч жителей страны имели повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за потребления трансжиров. После этого начали готовить законодательные ограничения.

Что показало исследование

Ученые не просто сравнили показатели Дании «до и после». Они создали модель из данных других стран, которая показывала, как могла изменяться смертность в Дании без нового правила.

Как показало исследование, в первые три года после ограничения смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Дании была в среднем на 14,2 случая на 100 тысяч населения в год ниже контрольного показателя.

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Это не означает, что закон однозначно повлек за собой все эти изменения: на здоровье населения одновременно влияют питание, медицина, физическая активность и другие факторы. К тому же исследование касалось смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а не непосредственно количества инфарктов или инсультов.

Сколько трансжиров позволено сейчас

Датское правило явилось примером для других стран. В ЕС также действует ограничение — не более 2 г промышленных трансжиров на 100 г жира в продуктах для потребителей. Как отмечает Европейская комиссия, природные трансжиры в жирах животного происхождения этой норме не подпадают.

То есть речь не о запрете любого жира и даже не о полном извлечении трансжиров из пищи. Производители могут заменять их другими жирами, в частности, ненасыщенными маслами.

И главное заключение датского опыта именно в этом: изменение состава обычных продуктов может иметь последствия не только для отдельного покупателя, но и для здоровья населения в целом.

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Напомним, на продолжительность жизни влияют питание, физическая активность, вредные привычки и ряд других факторов. Однако новое исследование указывает на то, что качество и продолжительность сна могут иметь особенно сильную связь с долголетием.

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