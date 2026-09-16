Одно изменение в рационе может снизить уровень холестерина, сахара и давления: что нужно есть

Как снизить уровень холестерина и сахара в крови: что нужно есть / © Фото из открытых источников

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Одно изменение в рационе может одновременно повлиять на несколько показателей, связанных со здоровьем сердца. Новый масштабный анализ показал, что регулярное употребление цельнозерновых продуктов связано со снижением массы тела, уровня холестерина и сахара в крови, а также артериального давления.

Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на исследование.

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Учёные обобщили данные 87 рандомизированных контролируемых клинических испытаний, в которых изучалось влияние цельного зерна на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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В целом в анализе приняли участие более 6500 человек. Исследование проводилось в разных частях мира, в частности в Европе, США, Канаде, странах Азии, Австралии и Бразилии.

Сколько цельнозерновых продуктов следует употреблять

Исследователи установили, что положительные изменения наблюдались уже при употреблении примерно 30–40 г цельного зерна в сутки. Однако наибольшую пользу зафиксировали у людей, которые ежедневно потребляли от 60 до 100 г.

По оценкам ученых, это соответствует примерно четырем-шести порциям цельнозерновых продуктов в день. Такое количество можно набрать, например, из миски овсянки, бутерброда из цельнозернового хлеба и порции коричневого риса.

К распространенным источникам цельного зерна относятся овес, коричневый рис, цельная пшеница, ячмень, рожь, киноа, просо и кукуруза. К цельнозерновым продуктам также могут относиться хлеб, макароны и хлопья, изготовленные из соответствующей муки или зерна.

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Что происходило с весом, холестерином и сахаром

Анализ показал, что увеличение доли цельнозерновых продуктов в рационе способствовало снижению массы тела и окружности талии. Одновременно исследователи зафиксировали снижение артериального давления.

Изменения коснулись и показателей крови. У участников наблюдался более низкий уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), который часто называют «плохим» холестерином.

Кроме того, употребление цельного зерна способствовало снижению уровня триглицеридов и глюкозы в крови. Также исследователи обнаружили снижение уровня интерлейкина-6 (IL-6) — одного из маркеров воспаления.

Руководительница исследования доктор Гельда Тутунчи из Тебризского университета медицинских наук отметила, что в предыдущих обсервационных исследованиях уже устанавливалась связь между высоким потреблением цельного зерна и лучшим здоровьем сердца. Однако результаты клинических испытаний ранее были неоднозначными.

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Поэтому на этот раз ученые сосредоточились не только на возможной пользе цельнозерновых продуктов, но и на том, какое их количество связано с наиболее значительными положительными изменениями.

По словам Тутунчи, анализ подтвердил улучшение ряда показателей, в том числе массы тела, окружности талии и общего уровня холестерина.

Почему одно изменение может повлиять сразу на несколько показателей

Исследователи обратили внимание на то, что польза цельнозерновых продуктов не сводилась к значительному изменению лишь одного фактора риска. Напротив, они наблюдали небольшие улучшения сразу по нескольким направлениям.

Изменения касались липидов крови, артериального давления, регуляции уровня глюкозы, жировых отложений и отдельных маркеров воспаления. По мнению авторов, совокупность таких изменений потенциально может способствовать снижению долгосрочного сердечно-сосудистого риска.

В то же время ученые отмечают важное ограничение: в исследованиях, включенных в анализ, непосредственно не оценивалась частота сердечных приступов и других сердечно-сосудистых событий. Поэтому для подтверждения такого долгосрочного эффекта необходимы дополнительные исследования.

Какие ограничения имело данное исследование

Большинство проанализированных клинических испытаний были относительно короткими — их средняя продолжительность составляла около восьми недель. В связи с этим авторы пока не могут определить, сохраняются ли выявленные положительные изменения в течение длительного времени.

Еще одним ограничением стало небольшое количество исследований, в которых участники потребляли более 140 г цельного зерна в день. Поэтому ученые не делают выводов о влиянии столь высокого потребления.

«Для клиницистов вывод обнадеживающе прост: поощрение пациентов к замене рафинированных зерновых продуктов на минимально обработанные цельные зерна, вероятно, приведет к незначительному, но заметного улучшения показателей массы тела, окружности талии и уровня липидов в крови, возможно, особенно у людей с диабетом 2 типа», — прокомментировала исследование доктор Сесили Киро из Датского института рака.

Напомним, ученые проверили, можно ли повлиять на биологический возраст пожилых людей с помощью питания. Для заметных изменений в показателях организма потребовалось всего четыре недели.

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