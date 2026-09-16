Су-24 / © Сегодня

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15 сентября и в ночь на 16 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российского агрессора.

Об этом сообщили в Генштабе.

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«На аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму поражен самолет Су-24. Степень нанесенных повреждений уточняется», — говорится в сообщении.

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Какие еще потери у врага

В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА противника

В Старомлиновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожской области поражены пункты управления БпЛА оккупантов

В Довжанске на Луганщине поражен склад боеприпасов противника

В Ровеньках Луганской области и Бердянске Запорожской области поражены базы хранения горюче-смазочных материалов захватчиков

В Суворовом и Рисовом на ТОТ Крыма поражены посты технических средств разведки «Гренадер»

Что известно о Су-24

Су-24 — советский и российский сверхзвуковой тактический бомбардировщик с крылом переменной стреловидности, разработанный в 1960-х годах и принятый на вооружение в 1975 году.

Самолет предназначен для круглосуточной и всепогодной задачи высокоточных ракетно-бомбовых ударов, в том числе на малых высотах, и способен нести тактическое ядерное оружие.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что общее число погибших в войне против Украины россиян за пять лет полномасштабного вторжения приблизится к одному миллиону.

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