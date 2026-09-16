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ВСУ поразили российский Су-24 в Крыму и не только — Генштаб
В Генеральном штабе заявили, что работа по ключевым военным целям российских войск продолжается.
15 сентября и в ночь на 16 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российского агрессора.
Об этом сообщили в Генштабе.
«На аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму поражен самолет Су-24. Степень нанесенных повреждений уточняется», — говорится в сообщении.
Какие еще потери у врага
В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА противника
В Старомлиновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожской области поражены пункты управления БпЛА оккупантов
В Довжанске на Луганщине поражен склад боеприпасов противника
В Ровеньках Луганской области и Бердянске Запорожской области поражены базы хранения горюче-смазочных материалов захватчиков
В Суворовом и Рисовом на ТОТ Крыма поражены посты технических средств разведки «Гренадер»
Что известно о Су-24
Су-24 — советский и российский сверхзвуковой тактический бомбардировщик с крылом переменной стреловидности, разработанный в 1960-х годах и принятый на вооружение в 1975 году.
Самолет предназначен для круглосуточной и всепогодной задачи высокоточных ракетно-бомбовых ударов, в том числе на малых высотах, и способен нести тактическое ядерное оружие.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что общее число погибших в войне против Украины россиян за пять лет полномасштабного вторжения приблизится к одному миллиону.