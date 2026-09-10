"Едва не сбил" самолет Зеленского: стало известно, где в Молдове упал российский дрон — какие последствия

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Российский беспилотник, из-за проникновения которого Молдова временно ограничила движение в своем воздушном пространстве и задержала вылет самолета президента Украины Владимира Зеленского, упал и взорвался примерно в 160 км от международного аэропорта Кишинева.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти Молдовы.

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По данным полиции Молдовы, 8 сентября дрон упал в поле подсолнечника недалеко от одного из населенных пунктов Рышканского района. После падения вспыхнули четыре пожара. Информация о пострадавших не поступала.

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Спикер молдовского правительства Думитру Чоричи 9 сентября рассказал, что накануне после обеда власти страны закрыли воздушное пространство. Таким образом пытались обеспечить безопасность находившихся в небе самолетов в этот момент. Из-за ограничений задержали три рейса, среди которых был самолет Зеленского.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере ранее заявил, что самолет президента Украины «чуть не был поражен дроном во время взлета из Молдовы». Воздушное судно направлялось в Осло, где Зеленский должен был присутствовать на похоронах короля Гаральда V.

Молдовские чиновники подтвердили, что беспилотник взорвался после падения в 160 км от международного аэропорта Кишинева. После отмены ограничений в воздушном пространстве самолет Зеленского смог вылететь, но с задержкой.

Также установлено, что дрон, который 8 сентября попал в воздушное пространство Молдовы, сначала пересек границу с Румынией. Там беспилотник отслеживали над несколькими уездами на северо-востоке страны. Для контроля за перемещением БпЛА два истребителя F-18 Воздушно-космических сил Испании совершили вылет и сопровождали его траекторию. Впоследствии дрон снова пересек границу и оказался в воздушном пространстве Молдовы.

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Молдовская полиция 9 сентября сообщила, что взрывотехники обнаружили обломки беспилотника. По предварительным данным, он был оснащен силовой установкой и имел характеристики, подобные дронам типа «Герань», которые Россия активно применяет против Украины.

«Расследование установило место падения, где произошел взрыв и образовалась воронка значительного размера«, — заявили в полиции.

Правоохранители добавили, что специалисты продолжают работать на месте происшествия, чтобы определить тип и массу взрывчатого вещества.

Инцидент с дроном и самолетом Зеленского в Молдове — что известно

Напомним, Стере заявил, что накануне вылета самолета Зеленского из Молдовы в Осло воздушному судну угрожал беспилотник. Возникла дроновая угроза и рейс задержали, однако не было известно, насколько близко БпЛА подлетали к самолету.

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В Офисе президента Украины сообщили, что борт Зеленского не находился в воздухе одновременно с дроном — украинская сторона следила за ситуацией и ждала, пока БпЛА исчезнет с радаров, а также предлагала поднять F-16 для его уничтожения.

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