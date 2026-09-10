Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Російський безпілотник, через проникнення якого Молдова тимчасово обмежила рух у своєму повітряному просторі та затримала виліт літака президента України Володимира Зеленського, впав і вибухнув приблизно за 160 км від міжнародного аеропорту Кишинева.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на владу Молдови.

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За даними поліції Молдови, 8 вересня дрон упав у соняшниковому полі неподалік одного з населених пунктів Ришканського району. Після падіння спалахнули чотири пожежі. Інформації про постраждалих не надходило.

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Речник молдовського уряду Думітру Чорічі 9 вересня розповів, що напередодні після обіду влада країни закрила повітряний простір. Таким чином намагалися гарантувати безпеку літаків, які перебували в небі в цей момент. Через обмеження затримали три рейси, серед яких був літак Зеленського.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре раніше заявив, що літак президента України «ледь не був уражений дроном під час зльоту з Молдови». Повітряне судно прямувало до Осло, де Зеленський мав бути присутнім на похороні короля Гаральда V.

Молдовські посадовці підтвердили, що безпілотник вибухнув після падіння на відстані 160 км від міжнародного аеропорту Кишинева. Після скасування обмежень у повітряному просторі літак Зеленського зміг вилетіти, однак із затримкою.

Також встановлено, що дрон, який 8 вересня потрапив до повітряного простору Молдови, спочатку перетнув кордон із Румунією. Там безпілотник відстежували над кількома повітами на північному сході країни. Для контролю за переміщенням БпЛА два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії здійснили виліт та супроводжували його траєкторію. Згодом дрон знову перетнув кордон і опинився в повітряному просторі Молдови.

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Молдовська поліція 9 вересня повідомила, що вибухотехніки знайшли уламки безпілотника. За попередніми даними, він був оснащений силовою установкою та мав характеристики, подібні до дронів типу «Герань», які Росія активно застосовує проти України.

«Розслідування встановило місце падіння, де стався вибух і утворилася вирва значного розміру«, — заявили в поліції.

Правоохоронці додали, що фахівці продовжують працювати на місці події, «щоб визначити тип і масу вибухової речовини».

Інцидент із дроном і літаком Зеленського у Молдові — що відомо

Нагадаємо, Стьоре заявив, що напередодні вильоту літака Зеленського з Молдови до Осло повітряному судну загрожував безпілотник. Виникла дронова загроза і рейс затримали, проте не було відомо, наскільки близько БпЛА підлітали до літака.

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В Офісі президента України повідомили, що борт Зеленського не перебував у повітрі одночасно з дроном — українська сторона стежила за ситуацією і чекала, допоки БпЛА зникне з радарів, а також пропонувала підняти F-16 для його знищення.

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