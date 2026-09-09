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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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144
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Український літак помітили над Молдовою: що відомо про загадковий рейс

Український літак приземлився на військовій базі Молдови.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Літак Ан-32.

Літак Ан-32. / © avia-mir.com

Напередодні, 8 вересня, український літак Ан-32 «Антонов» вилетів із Чернівців і приземлився в Міжнародному аеропорту Молдови «Меркулешти». Борт пролетів над містом Бельці на висоті близько 1350 метрів.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

У молдовському Управлінні цивільної авіації заявили, що літак мав усі необхідні дозволи та погодження. Політ погодили, зокрема, через Міністерство закордонних справ, а план польоту було офіційно затверджено. У документах як мета польоту зазначена Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Літак приземлився в міжнародному аеропорту «Меркулешти» об 11:35 за місцевим часом. Летовище розташоване на північному сході Молдови — приблизно за 30 кілометрів від українського кордону. Він є військово-повітряною базою та належить Повітряним силам Молдови.

Український Ан-32 здійснив політ до Молдови. / © Newsmaker.md

Український Ан-32 здійснив політ до Молдови. / © Newsmaker.md

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські аеропорти, зокрема «Бориспіль» і «Київ» технічно готові приймати іноземні делегації. Втім, РФ намагається продемонструвати, що «в Україні немає безпеки». Зокрема, тому вони завдали ударів по злітно-посадкових смугах в двох українських аеропортах напередодні візиту американських посланців.

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