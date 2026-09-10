Марс вновь удивил ученых: Curiosity обнаружил необычные отверстия

Отверстия на Марсе / © NASA

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На Марсе обнаружили необычные отверстия в почве, происхождение которых учёные пока не могут объяснить. Углубления заметил марсоход NASA Curiosity во время подъёма по долине Валле-Гранде на горе Эолида, известной также как гора Шарп, в кратере Гейл.

Об этой удивительной находке сообщило издание Science Alert.

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Curiosity исследует кратер Гейл уже около 14 лет и за это время передал на Землю огромное количество данных о геологии древнего Марса. Большинство необычных структур, попадавших в поле зрения его камер, учёным в конечном итоге удавалось объяснить. Однако новая находка оказалась значительно сложнее.

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Речь идет о многочисленных небольших углублениях, разбросанных по поверхности Марса. На первый взгляд они могут показаться обычными следами эрозии, однако их форма и расположение не соответствуют известным учёным типам марсианских углублений.

Отверстия и углубления на поверхности Марса сами по себе не являются чем-то необычным. Красная планета на протяжении миллиардов лет подвергалась воздействию ветра, температурных колебаний, геологических процессов и многочисленных ударов метеоритов.

Небольшие полости в породе также могут образовываться, когда более твёрдые минеральные включения или камешки подвергаются эрозии дольше, чем окружающая более мягкая порода. Когда такие включения в конечном итоге выветриваются, на их месте остаются небольшие углубления.

Однако обнаруженные Curiosity структуры выглядят иначе. Они относительно широкие и очень неглубокие, а рядом нет заметных камешков, минеральных узелков или других образований, которые могли бы объяснить их возникновение.

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Именно эта особенность и заинтересовала научную команду марсохода.

Какие версии образования отверстий на Марсе

Чтобы разобраться с загадочными отверстиями, исследователи задействовали несколько камер Curiosity . Прибор Mars Hand Lens Imager (MAHLI) сделал подробные фотографии углублений с близкого расстояния, а камеры Mastcam получили стереоизображения окружающей поверхности.

Объединив эти данные, ученые могут создать трехмерные модели рельефа. Это позволит более точно определить форму, размеры и глубину отверстий и попытаться установить, какой именно процесс мог их сформировать.

Пока что учёные не исключают нескольких вариантов. Углубления могут быть результатом необычного процесса эрозии, какого-то свойства местных пород или механизма, который до сих пор не наблюдали на Марсе.

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Команда Curiosity пока не сделала окончательных выводов об их происхождении.

Что именно исследует марсоход Curiosity

Эта загадочная находка особенно интересна тем, что марсоход в настоящее время перемещается по территории, которая существенно отличается от предыдущих участков его маршрута.

Ранее Curiosity оставил позади необычную геологическую структуру, известную как boxwork. Она напоминает гигантскую паутину и состоит из минерализованных гребней, более устойчивых к эрозии, чем окружающая порода. Учёные полагают, что эта структура могла сформироваться миллиарды лет назад под воздействием грунтовых вод.

Сейчас марсоход поднимается выше горы Шарп и исследует слои сульфатных пород. Они меняются с высотой, демонстрируя различия в текстуре, химическом составе и устойчивости к эрозии.

Для планетологов это своеобразный геологический архив. Анализируя последовательные слои, они пытаются воссоздать историю изменений марсианской среды и понять, как планета с древними влажными условиями постепенно превратилась в холодный и сухой мир.

В конце августа 2026 года Curiosity достиг важной вехи — марсоход поднялся примерно на 1000 метров над начальным участком восхождения.

Его конечная цель — исследование всё более высоких слоёв горы Шарп, возвышающейся примерно на 5,5 километра над дном кратера Гейл. Каждый новый уровень может содержать свидетельства о другом периоде геологической истории Марса.

При этом загадочные отверстия — лишь одна из проблем, над которыми сейчас работают исследователи. Curiosity также зафиксировал быстрые изменения внешнего вида последовательных слоев пород. В частности, марсоход наткнулся на более грубые серые пласты, которые противостоят эрозии иначе, чем соседние материалы.

Чтобы выяснить причины этих различий, Curiosity взял образцы породы и проанализировал её химический состав. Учёным ещё предстоит тщательно изучить полученные данные.

Напомним, что после нескольких лет наблюдений учёные смогли объяснить происхождение большинства марсотрясений. Однако отдельная группа подземных толчков до сих пор не укладывается ни в одну из известных теорий.

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