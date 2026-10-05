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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
500
Время на прочтение
1 мин

Реакция США на возможную чуму в России и реакция Германии на заявление РФ: главные новости ночи 5 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Кремль

Кремль / © Pixabay

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 октября 2026 года:

  • Реально ли уничтожить мосты через Днепр в Киеве: инженер объяснил их запас прочности Читать далее –>

  • Россия пригрозила дипломатам в Киеве: посольство Германии дало краткий ответ Читать далее –>

  • Ватикан поддержал немедленное прекращение огня в Украине: что сказал Паролин Читать далее –>

  • В США отреагировали на сообщение о возможной чуме в РФ: что делает Белый дом Читать далее –>

  • РФ начала бить по энергетике раньше: в ISW объяснили, чего добивается Кремль Читать далее –>

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