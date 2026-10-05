Реакция США на возможную чуму в России и реакция Германии на заявление РФ: главные новости ночи 5 октября 2026 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 октября 2026 года:

Реально ли уничтожить мосты через Днепр в Киеве: инженер объяснил их запас прочности Читать далее –>

Россия пригрозила дипломатам в Киеве: посольство Германии дало краткий ответ Читать далее –>

Ватикан поддержал немедленное прекращение огня в Украине: что сказал Паролин Читать далее –>

В США отреагировали на сообщение о возможной чуме в РФ: что делает Белый дом Читать далее –>