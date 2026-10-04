"Я не хотів": ексчоловік Бужинської вперше відреагував на її зізнання про аборт у 19 через його тиск

Катерина Бужинська, Юрій Квеленков

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Колишній чоловік співачки Катерини Бужинської — продюсер Юрій Квеленков — відреагував на її резонансні зізнання про аборт під час їхніх стосунків та чому вони насправді розлучилися.

Артистка раніше розповідала, що завагітніла від Квеленкова, коли їй було 19 років, однак тоді чоловік наполіг на перериванні вагітності. За словами Бужинської, він переконав її, що дитина завадить її кар’єрі, і вона погодилася, про що згодом не раз шкодувала.

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Тепер свою версію подій озвучив сам Квеленков. Продюсер не заперечив, що на той момент не хотів дітей, однак від подальшого обговорення минулих стосунків відмовився, пояснивши це можливою новою хвилею критики на свою адресу.

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«Ну, я не хотів (дітей — прим. ред.). Бо в мене вже була дитина, яку я любив. І я знаю, що після виходу цього матеріалу від Бужинської знову отримаю купу якихось гидот і вигадок. Тому не хочу це все піднімати», — розповів музикант в інтерв’ю oboz.ua.

Катерина Бужинська з Юрієм Квеленковим / © Архів

До сьогодні між колишнім подружжям зберігаються напружені стосунки. Квеленков підтвердив слова Бужинської, що навіть під час публічних заходів вони намагаються не перетинатися. За словами чоловіка, зараз він задоволений своїм особистим життям і не має бажання повертатися до конфліктів минулого.

«Боже збережи! Коли бачу її десь на концертах, намагаюся пройти іншим коридором. Тому краще не будемо зачіпати цю тему. Я не хочу її дратувати, щоб вона потім не дратувала мене. У неї непоганий піар-директор, він потім усе це роздуває, я ігнорую, але ж люди читають цей негатив і думають: „Боже, який негідник, який лиходій. Бив, жорстко контролював, обманював заради грошей“. Я зараз чудово почуваюся, чудово, розумієте? У мене є улюблена родина, улюблена робота. І я не хочу це псувати», — наголосив продюсер.

Катерина Бужинська

Скандальний шлюб Бужинської та Квеленкова

Юрій Квеленков був першим чоловіком Катерини Бужинської та водночас її продюсером. Вони познайомилися, коли майбутній співачці було 14 років. Згодом робочі стосунки переросли в романтичні.

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Пара прожила разом близько восьми років. Бужинська згодом неодноразово розповідала, що цей період її життя був непростим. За словами артистки, у стосунках панував жорсткий контроль, вона стикалася із приниженнями та подружніми зрадами. Також співачка говорила про аб’юз. Саме після багатьох років таких стосунків Бужинська подала на розлучення.

До слова, нещодавно Катерина Бужинська розсекретила, чому перший чоловік Квеленков досі ображається на неї.

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