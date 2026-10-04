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"Твої очі — ліхтарики": як пісня Тоні Матвієнко завірусилася в Мережі і до чого тут Раян Гослінг
Тоня Матвієнко повторила шалений успіх пісні «Кульбаби». Цього разу артистці в цьому допомогла композиція «Ліхтарики».
Кажуть, двічі в одну річку не увійдеш. Однак українська співачка Тоня Матвієнко доводить зворотне.
Наприкінці листопада 2024 року у Мережі завірусилась пісня артистки «Кульбаби». Тоді композиція лунала звідусіль. Минуло два роки, і співачка знову повторила цей успіх. Цього разу Тоні Матвієнко допомогла в цьому пісня «Ліхтарики». Цей трек річної даності став справжнім хітом у Мережі, під нього активно знімають у відео, що приносить тисячі прослуховувань.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як Тоня Матвієнко повторила успіх «Кульбаб», як «Ліхтарики» стали саундтреком до мемів і як до цього причетний голлівудський актор Раян Гослінг.
Успіх хіта «Кульбаби»: як пісня завірусилась у Мережі через два роки після прем’єри
У грудні 2022 року Тоні Матвієнко представила пісню «Кульбаби». У цій композиції артистка співала про перше кохання, втрачені моменти та спогади з дитинства. Однак після прем’єри слухачі не приділили їй достатньої уваги.
Проте через два роки все кардинально змінилось. Пісня завірусилась у Tik Tok та стала справжнім хітом. Молодь активно почала знімати відео, а «Кульбаби» додавали фоном. Особливо публіці сподобались рядки — «Цілуй мене і ваби, падай зі мною в кульбаби». Станом на зараз лише на YouTube-каналі артистки ці пісня зібрала понад 30 мільйонів переглядів, а Тоня Матвієнко заробила кругленьку суму.
Двічі в одній річку таки увійдеш: як пісня «Ліхтарики» повторила успіх «Кульбаб»
У лютому 2025 року Тоня Матвієнко презентує нову композицію, яка отримала назву «Ліхтарики». Піснею співачка намагалась донести, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло. «Ліхтарики» — це про підтримку та любов. Разом із композицією виконавиця представила перший у своїй кар’єрі кліп у мультиплікаційному форматі.
«Цей трек виявився цікавим експериментом. „Ліхтарики“ відображають реальність українців. У пісні є щось символічне про нашу здатність знаходити світло навіть у найтемніші часи», — коментувала тоді співачка.
«Ліхтарики» пішли тим самим шляхом, що й «Кульбаби». Минуло півтора року від дати прем’єри, а композиція активно віруситься у Мережі. Користувачі Tik Tok знімають під неї відео. Особливо до вподоби фрагмент, де є рядки: «Твої очі — ліхтарики, погляд — п’ять зірочок».
До речі, сама Тоня Матвієнко зізнавалась, що неабияк хотіла повторити успіх «Кульбаб». Вона навіть взяла аскезу і на чотири місяці відмовилась від алкоголю. Врешті, бажання артистки втілилось в реальність.
Текст пісні Тоні Матвієнко «Ліхтарики»
Твої очі — ліхтарики,
Погляд — п’ять зірочок,
В голові наче спалахи,
Ніби це тільки сон.
Ми тримаємось за руки
Прямо, як у кіно.
Нас помітно ще здалеку,
Світло там, де любов!..
Світло там, де
Будуть гори щастя
Замість горя! Там, де
Стеля перетвориться
На зорі! Там, де
Я не відчуваю більше болю!
Там, де.
Світло там, де
Сльози перетворяться
На море. Там, де
Хтось тебе завжди чекає
Вдома! Там, де
Я не відчуваю більше втоми!
Там, де
Як «Ліхтарики» стали саундтреком до мемів, як до цього причетний Раян Гослінг і реакція на це Тоні Матвієнко
У Tik Tok під пісню «Ліхтарики» зняли тисячі іронічних відео. Користувачі створили тренд, в якому показують «Очікування та реальність». Такі ролики поєднані з двох частин. У першій розповідається якась життєва ситуація, а у другій — іронічний жарт. Особливо користувачам подобається додавати картинку, на якій зображений голлівудський актор Раян Гослінг на засніжених сходах. При цьому вони додають підпис «зарізали».
Тоні Матвієнко подобається цей тренд. Вона й сама зняла схоже відео. У першій частині вона показала, як йшла на зустріч із хейтерами, а у другій — Раян Гослінг на засніжених сходах.
Зокрема, користувачі знімають різноманітні жарти під трек Тоні Матвієнко. Навіть не оминули увагою відключення електроенергії.
Навіть колеги Тоні Матвієкно долучаються до тренду. Зокрема, співак Позитив жартома показав, як випускає нову пісню, а його прихильники продовжують вимагати повернення гурту «Время и Стекло».
Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко розповіла, як схудла на 5 кілограм. Артистка розкрила, відмова від чого допомогла їй досягнути такого результату.