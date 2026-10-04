"Твої очі — ліхтарики": як пісня Тоні Матвієнко завірусилася в Мережі і до чого тут Раян Гослінг

Пісня Тоні Матвієнко стала саундтреком до мемів / © Колаж ТСН.ua

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Кажуть, двічі в одну річку не увійдеш. Однак українська співачка Тоня Матвієнко доводить зворотне.

Наприкінці листопада 2024 року у Мережі завірусилась пісня артистки «Кульбаби». Тоді композиція лунала звідусіль. Минуло два роки, і співачка знову повторила цей успіх. Цього разу Тоні Матвієнко допомогла в цьому пісня «Ліхтарики». Цей трек річної даності став справжнім хітом у Мережі, під нього активно знімають у відео, що приносить тисячі прослуховувань.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як Тоня Матвієнко повторила успіх «Кульбаб», як «Ліхтарики» стали саундтреком до мемів і як до цього причетний голлівудський актор Раян Гослінг.

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Тоня Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Успіх хіта «Кульбаби»: як пісня завірусилась у Мережі через два роки після прем’єри

У грудні 2022 року Тоні Матвієнко представила пісню «Кульбаби». У цій композиції артистка співала про перше кохання, втрачені моменти та спогади з дитинства. Однак після прем’єри слухачі не приділили їй достатньої уваги.

Проте через два роки все кардинально змінилось. Пісня завірусилась у Tik Tok та стала справжнім хітом. Молодь активно почала знімати відео, а «Кульбаби» додавали фоном. Особливо публіці сподобались рядки — «Цілуй мене і ваби, падай зі мною в кульбаби». Станом на зараз лише на YouTube-каналі артистки ці пісня зібрала понад 30 мільйонів переглядів, а Тоня Матвієнко заробила кругленьку суму.

Двічі в одній річку таки увійдеш: як пісня «Ліхтарики» повторила успіх «Кульбаб»

У лютому 2025 року Тоня Матвієнко презентує нову композицію, яка отримала назву «Ліхтарики». Піснею співачка намагалась донести, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло. «Ліхтарики» — це про підтримку та любов. Разом із композицією виконавиця представила перший у своїй кар’єрі кліп у мультиплікаційному форматі.

«Цей трек виявився цікавим експериментом. „Ліхтарики“ відображають реальність українців. У пісні є щось символічне про нашу здатність знаходити світло навіть у найтемніші часи», — коментувала тоді співачка.

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«Ліхтарики» пішли тим самим шляхом, що й «Кульбаби». Минуло півтора року від дати прем’єри, а композиція активно віруситься у Мережі. Користувачі Tik Tok знімають під неї відео. Особливо до вподоби фрагмент, де є рядки: «Твої очі — ліхтарики, погляд — п’ять зірочок».

До речі, сама Тоня Матвієнко зізнавалась, що неабияк хотіла повторити успіх «Кульбаб». Вона навіть взяла аскезу і на чотири місяці відмовилась від алкоголю. Врешті, бажання артистки втілилось в реальність.

Текст пісні Тоні Матвієнко «Ліхтарики»

Твої очі — ліхтарики,

Погляд — п’ять зірочок,

В голові наче спалахи,

Ніби це тільки сон.

Ми тримаємось за руки

Прямо, як у кіно.

Нас помітно ще здалеку,

Світло там, де любов!..

Світло там, де

Будуть гори щастя

Замість горя! Там, де

Стеля перетвориться

На зорі! Там, де

Я не відчуваю більше болю!

Там, де.

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Світло там, де

Сльози перетворяться

На море. Там, де

Хтось тебе завжди чекає

Вдома! Там, де

Я не відчуваю більше втоми!

Там, де

Як «Ліхтарики» стали саундтреком до мемів, як до цього причетний Раян Гослінг і реакція на це Тоні Матвієнко

У Tik Tok під пісню «Ліхтарики» зняли тисячі іронічних відео. Користувачі створили тренд, в якому показують «Очікування та реальність». Такі ролики поєднані з двох частин. У першій розповідається якась життєва ситуація, а у другій — іронічний жарт. Особливо користувачам подобається додавати картинку, на якій зображений голлівудський актор Раян Гослінг на засніжених сходах. При цьому вони додають підпис «зарізали».

Мем під пісню Тоні Матвієнко / © Колаж ТСН.ua

Мем під пісню Тоні Матвієнко / © Колаж ТСН.ua

Тоні Матвієнко подобається цей тренд. Вона й сама зняла схоже відео. У першій частині вона показала, як йшла на зустріч із хейтерами, а у другій — Раян Гослінг на засніжених сходах.

Мем під пісню Тоні Матвієнко / © Колаж ТСН.ua

Зокрема, користувачі знімають різноманітні жарти під трек Тоні Матвієнко. Навіть не оминули увагою відключення електроенергії.

Мем під пісню Тоні Матвієнко / © Колаж ТСН.ua

Навіть колеги Тоні Матвієкно долучаються до тренду. Зокрема, співак Позитив жартома показав, як випускає нову пісню, а його прихильники продовжують вимагати повернення гурту «Время и Стекло».

Мем під пісню Тоні Матвієнко / © Колаж ТСН.ua

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко розповіла, як схудла на 5 кілограм. Артистка розкрила, відмова від чого допомогла їй досягнути такого результату.

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