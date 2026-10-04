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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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560
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Київ розривають вибухи

У столиці лунає повітряна тривога.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ обстрілює Київ

РФ обстрілює Київ / © Associated Press

Сьогодні, 4 жовтня, у Києві на тлі оголошеної повітряної тривоги гримлять вибухи.

Наразі влада не повідомляла подробиць про ворожу атаку.

Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували наслідки ранкової атаки. Зокрема, у Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах приватного житлового будинку. Також в цьому районі уламки впали на відкритій територій біля дороги.

Зазначимо, ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Росіяни атакували приміщення компанії зв’язку. На місці працюють усі екстрені служби.

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