Київ розривають вибухи

РФ обстрілює Київ / © Associated Press

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Сьогодні, 4 жовтня, у Києві на тлі оголошеної повітряної тривоги гримлять вибухи.

Наразі влада не повідомляла подробиць про ворожу атаку.

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Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували наслідки ранкової атаки. Зокрема, у Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах приватного житлового будинку. Також в цьому районі уламки впали на відкритій територій біля дороги.

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Зазначимо, ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Росіяни атакували приміщення компанії зв’язку. На місці працюють усі екстрені служби.

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