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Київ розривають вибухи
У столиці лунає повітряна тривога.
Сьогодні, 4 жовтня, у Києві на тлі оголошеної повітряної тривоги гримлять вибухи.
Наразі влада не повідомляла подробиць про ворожу атаку.
Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували наслідки ранкової атаки. Зокрема, у Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах приватного житлового будинку. Також в цьому районі уламки впали на відкритій територій біля дороги.
Зазначимо, ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Росіяни атакували приміщення компанії зв’язку. На місці працюють усі екстрені служби.
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