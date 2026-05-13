Женщину из Хмельницкой области заставили вернуть 71 000 гривен пенсии и лишили выплат

Женщина купила инвалидность, чтобы ее муж сбежал за границу

В Хмельницкой области осудили женщину, которая через подставных лиц и врачей-сообщников получила статус лица с инвалидностью II группы. Это позволило ее мужу незаконно выехать в Польшу и получать пенсию.

Об этом говорится в приговоре Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.

Как женщина получила группу инвалидности

Схема стартовала в июне 2023 г. Обвиняемая договорилась с посредниками об изготовлении фальшивых выписок из историй болезней. Врачи (терапевт и ревматолог) районных больниц внесли в документы записи «задним числом» за 2020-2022 годы, приписав женщине хронический подагрический артрит и полиартрит в стадии обострения.

На основании этих фальшивок она получила официальное направление на МСЭК, где ей без лишних вопросов установили ІІ группу инвалидности.

Женщина получила пенсию и вывезла мужа за границу

Получив статус «инвалида», женщина подала документы в Пенсионный фонд и в течение двух лет незаконно получала выплаты.

«В период с июня 2023 по июль 2025 года обвиняемая путем обмана получила из бюджета 71 960 гривен пенсии по инвалидности, которыми распорядилась по своему усмотрению», — говорится в материалах суда.

Главная цель схемы была реализована 14 октября 2024 года. В два часа ночи пара прибыла на пункт пропуска «Рава-Русская». Женщина предъявила поддельное удостоверение, а ее военнообязанный муж успешно пересек границу как «лицо, осуществляющее сопровождение жены с инвалидностью». Назад мужчина не вернулся.

Приговор суда: женщина осталась на свободе

В суде женщина полностью признала вину. Она вернула все деньги Пенсионному фонду и задонатила 20 000 гривен на ВСУ, надеясь на мягкость приговора.

Судья признал ее виновной по четырем статьям УК (подделка документов, мошенничество и содействие незаконной переправке через границу). Кроме условного срока, суд назначил ей особую пробационную программу.

Приговор суда:

Назначить наказание — 4 года лишения свободы .

Освободить от отбывания срока с испытательным сроком на 1 год .

Обязать пройти программу «Изменение прокриминального мышления», чтобы научиться не оправдывать нарушение закона личной выгодой.

Взыскать с осужденной почти 8 тысяч гривен за проведение экспертиз. Материалы по врачам и посредникам выделены в отдельные производства.

