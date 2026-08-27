Король Карл Густав та королева Сільвія направили послання підтримки королю Гаральду V

Король Карл Густав і королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

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Монарх, як і раніше, перебуває в лікарні в Осло, і його стан королівський двір охарактеризував як «дуже серйозний».

У Норвегії зростає занепокоєння з приводу крихкого здоров'я короля Гаральда V. Монарх, який, як і раніше, перебуває в лікарні Осло, пережив подальше погіршення стану, і, згідно з офіційною заявою, опублікованою Королівським двором сьогодні вранці, його стан тепер вважається «дуже серйозним».

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Король Гаральд V / © Getty Images

Норвезька корона скасувала всі офіційні заходи, які заплановані на найближчі дні. Крім того, серйозність ситуації змусила кількох членів королівської родини негайно вирушити до лікарні.

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Королева Соня, спадковий принц Гокон і принцеса Метте-Маріт, принц Сверре Магнус, принцеса Інгрід Олександра і принцеса Астрід, старша сестра короля, були сфотографовані після прибуття до лікарні. Всі вони були одягнені у темні вбрання.

Тривога посилилася, коли норвезька газета «Vårt Land» ексклюзивно повідомила про присутність Маріуса Хойбі у лікарні. Варто нагадати, що старший син Метте-Маріт зараз перебуває під домашнім арештом у Скаугумі після того, як був засуджений до чотирьох років ув'язнення за два випадки зґвалтування та нападу на одну зі своїх колишніх партнерок. Тим не менш, умови, встановлені владою, включають певні винятки, зокрема можливість відвідування хворих родичів, - пише vanitatis.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт по дорозі до лікарні, де перебуває король / © Getty Images

Серйозність стану здоров'я короля Гаральда призвела до того, що новина поширилася за межі Норвегії і досягла сусідньої Швеції, де королівська сім'я турбується про стан монарха. У заяві для телеканалу TV2 шведський королівський дім публічно висловив свою підтримку сім'ї.

Король Карл Густав та королева Сільвія / © Getty Images

«Шведський дім обізнаний з інформацією щодо стану здоров'я короля Гаральда. Наша королівська родина перебуває у тісному контакті з норвезькою королівською сім'єю і пропонує їм свою повну підтримку», – йдеться у заяві.

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