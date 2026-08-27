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Натомість до придбання домашнього текстилю ми часто ставимося значно легковажніше. Але справжній комфорт створюють деталі. Те, що приємно торкається шкіри. Те, що зберігає тепло взимку й не парить улітку. Те, що через п’ять років залишається таким самим, як і в перший день. З такого розуміння домашнього затишку понад 145 років тому почалася історія Mirson .

Від сімейної майстерні до уславленого європейського бренду

Шлях Mirson бере початок у 1879 році в італійській Тоскані — регіоні, де ремесло завжди було частиною культури. Тут створювали текстиль не для полиць магазинів. Його шили для конкретних людей, конкретних будинків і конкретного способу життя. Тож увагу приділяли не лише зовнішньому вигляду, а й матеріалам, наповнювачам, якості пошиття і довговічності.

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Фактично ще тоді сформувався принцип, якого Mirson дотримується і сьогодні: якість — не маркетингове слово. Це відчуття, яке людина щоразу отримує, коли користується виробом.

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За майже півтора століття бренд пройшов складний і цікавий шлях. Виробничі потужності у різні роки працювали в Австрії, Швейцарії та Іспанії, переймаючи досвід різних європейських шкіл текстильного виробництва. А 2007 року Mirson відкрив підприємство в Україні.

Найважливіше приховане всередині

Коли ми вибираємо ковдру чи подушку, насамперед звертаємо увагу на тканину, дизайн або ціну. Це природно, адже їх ми бачимо першими. Але справжня якість текстилю майже завжди криється всередині, особливо коли йдеться про пухові вироби.

Mirson використовує для своїх виробів лише преміальний пух гуся та ісландської качки. Це один із найцінніших природних матеріалів у текстильній індустрії, який поєднує кілька важливих властивостей: він легкий, добре утримує тепло, пропускає повітря та швидко відновлює форму.

Щоденний комфорт без компромісів

Mirson не створює окремі товари — бренд формує цілісну екосистему домашнього текстилю. У колекціях є усе, що супроводжує повсякденне життя: ковдри, подушки, наматрацники, комплекти постільної білизни, покривала, рушники, халати, домашній одяг, капці, дитячий і кухонний текстиль.

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І хоча кожна категорія має свої особливості, їх об’єднує спільна ідея — комфорт не повинен ставити перед вибором. Він має відчуватися незалежно від того, чи замислюємося ми про нього.

Якість, яка не підлаштовується під моду

Щороку у світі з’являються нові трендові кольори, фактури, стилі та дизайнерські рішення. Проте є речі, які залишаються актуальними незалежно від того, що сьогодні рекомендує Pinterest чи Instagram.

Mirson не женеться за швидкоплинними тенденціями. У центрі уваги бренду — матеріали, технології та довговічність. Цей підхід є ключовим для виробів з натуральним пухом.

Історія, що триває понад 145 років

За майже півтора століття світ кардинально змінився. З’явилися нові технології, матеріали й виробничі можливості. Але є цінності, які не старіють.

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Повага до своєї справи. Відповідальність. Бажання створювати речі, що служать довго.

Для Mirson вони залишаються незмінними з 1879 року. Завдяки цьому кожен виріб бренду — це не спроба відповідати трендам, а прагнення перевершити очікування людей, які цінують справжні якість і комфорт.

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