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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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27
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1 хв

У шкіряних бермудах і з мереживною парасолею: німецький письменник в ефектному луку з’явився на прем’єрі фільму

Ріккардо Сімонетті підтримав магічну атмосферу заходу цікавим чорно-білим образом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ріккардо Сімонетті

Ріккардо Сімонетті / © Associated Press

Німецький письменник, артист і медійна особистість Ріккардо Сімонетті відвідав лондонську прем’єру фільму «Практична магія 2» та привернув увагу незвичайним тематичним аутфітом.

Він постав у білій блузці з довгими рукавами та високим коміром, яку прикрашав великий чорний бант, декорований бісером. Верх Ріккардо поєднав з чорними шкіряними бермудами з високим посадженням і тонким ремінцем.

Ріккардо Сімонетті / © Associated Press

Ріккардо Сімонетті / © Associated Press

Особливого шарму образу додали високі чорні шкарпетки з декоративними ремінцями, що нагадували підв’язки, і масивні шкіряні лофери.

У руці Сімонетті тримав невелику чорну сумку із ручкою у вигляді золотистої фігурки кішки. Ще одним ефектним аксесуаром стала чорна мереживна парасоля з китицею, яка чудово пасувала до містичної тематики прем’єри.

Свій аутфіт він доповнив вузькими чорними сонцезахисними окулярами Gucci та золотими каблучками. Довге каштанове волосся Ріккардо уклав в локони.

Нагадаємо, Ріккардо Сімонетті одягнув на благодіний галавечір бежевий прозорий костюм, щедро розшитий бісером і паєтками.

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