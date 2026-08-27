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- Шоу-бізнес
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У шкіряних бермудах і з мереживною парасолею: німецький письменник в ефектному луку з’явився на прем’єрі фільму
Ріккардо Сімонетті підтримав магічну атмосферу заходу цікавим чорно-білим образом.
Німецький письменник, артист і медійна особистість Ріккардо Сімонетті відвідав лондонську прем’єру фільму «Практична магія 2» та привернув увагу незвичайним тематичним аутфітом.
Він постав у білій блузці з довгими рукавами та високим коміром, яку прикрашав великий чорний бант, декорований бісером. Верх Ріккардо поєднав з чорними шкіряними бермудами з високим посадженням і тонким ремінцем.
Особливого шарму образу додали високі чорні шкарпетки з декоративними ремінцями, що нагадували підв’язки, і масивні шкіряні лофери.
У руці Сімонетті тримав невелику чорну сумку із ручкою у вигляді золотистої фігурки кішки. Ще одним ефектним аксесуаром стала чорна мереживна парасоля з китицею, яка чудово пасувала до містичної тематики прем’єри.
Свій аутфіт він доповнив вузькими чорними сонцезахисними окулярами Gucci та золотими каблучками. Довге каштанове волосся Ріккардо уклав в локони.
Нагадаємо, Ріккардо Сімонетті одягнув на благодіний галавечір бежевий прозорий костюм, щедро розшитий бісером і паєтками.