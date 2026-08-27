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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 28 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Американський долар впав у ціні в Україні.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України оприлюднив курс валют на п'ятницю, 28 серпня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 44,54 грн. Також знизилися показники євро та злотого — впали на 15 та 12 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,54 (-3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,85 (-15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,98 (-12 коп.).

Як ми писали, експерти радять не робити ставку лише на долар, а розподіляти заощадження між різними інструментами. Одні фахівці вважають валюту своєрідним «страхуванням» від ризиків і радять збільшити її частку, інші зазначають вищу прибутковість гривневих ОВДП. За розрахунками економіста Олега Пендзіна, за 19 місяців інвестиції в ОВДП могли принести в 3,15 раза більше, ніж регулярне придбання готівкового долара. Водночас експерти радять враховувати власні фінансові цілі та не сприймати валюту як спосіб швидкого заробітку.

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