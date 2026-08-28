Клубы украинцев получили соперников в основном этапе Лиги Европы и Лиги конференций

Виктор Цыганков / facebook.com/afcajax

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В пятницу, 28 августа, в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2026/27.

В том числе своих соперников в основном этапе турниров узнали и клубы, за которые выступают украинцы.

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В основном раунде Лиги Европы каждая команда проведет по 8 матчей, а в основном этапе Лиги конференций — по 6 поединков.

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Лига Европы

"Бенфика" (Георгий Судаков, Анатолий Трубин): АЗ, "Милан", "Селтик", "Виктория" Пльзень, "Лех", "Омония", ОФИ, НЭК

"Олимпиакос" (Роман Яремчук): "Милан", "Марсель", "Спарта", "Ренн", "Ягеллония", "Целье", "Хоффенгайм", "Торренсе"

"Андерлехт" (Даниил Сикан): "Лион", "Марсель", "Зальцбург", "Динамо" Загреб, "Сандерленд", "Ягеллония", "Хоффенгайм", ОФИ

Лига конференций

"Аякс" (Виктор Цыганков): "Аталанта", "Митьюлланд", "Хетафе", "Сент-Трюйден", "Хайдук", "Тун"

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"Трабзонспор" (Руслан Малиновский, Арсений Батагов): "Фрайбург", "Црвена Звезда", "Хартс", КуПС, "Яблонец", ЦСКА София.

"Университатя Крайова" (Александр Романчук, Павел Исенко): "Копенгаген", "Брайтон", "Хетафе", "Кайрат", "Интер Эскальдес", "Эгнатия"

Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал соперников в основном раунде Лиги чемпионов.

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