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Клубы украинцев получили соперников в основном этапе Лиги Европы и Лиги конференций
Команды украинских футболистов узнали, с кем сыграют в основном этапе еврокубков.
В пятницу, 28 августа, в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2026/27.
В том числе своих соперников в основном этапе турниров узнали и клубы, за которые выступают украинцы.
В основном раунде Лиги Европы каждая команда проведет по 8 матчей, а в основном этапе Лиги конференций — по 6 поединков.
Лига Европы
"Бенфика" (Георгий Судаков, Анатолий Трубин): АЗ, "Милан", "Селтик", "Виктория" Пльзень, "Лех", "Омония", ОФИ, НЭК
"Олимпиакос" (Роман Яремчук): "Милан", "Марсель", "Спарта", "Ренн", "Ягеллония", "Целье", "Хоффенгайм", "Торренсе"
"Андерлехт" (Даниил Сикан): "Лион", "Марсель", "Зальцбург", "Динамо" Загреб, "Сандерленд", "Ягеллония", "Хоффенгайм", ОФИ
Лига конференций
"Аякс" (Виктор Цыганков): "Аталанта", "Митьюлланд", "Хетафе", "Сент-Трюйден", "Хайдук", "Тун"
"Трабзонспор" (Руслан Малиновский, Арсений Батагов): "Фрайбург", "Црвена Звезда", "Хартс", КуПС, "Яблонец", ЦСКА София.
"Университатя Крайова" (Александр Романчук, Павел Исенко): "Копенгаген", "Брайтон", "Хетафе", "Кайрат", "Интер Эскальдес", "Эгнатия"
Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал соперников в основном раунде Лиги чемпионов.