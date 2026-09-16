У США розбився гелікоптер із журналістами: є загиблі

Гелікоптер / © Associated Press

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У Лос-Анджелесі, США, 16 вересня розбився гелікоптер, який висвітлював ДТП за участю міського автобуса. Внаслідок аварії загинули троє людей — двоє перебували на борту повітряного судна, ще одна людина була на землі.

Про це повідомляє NBC News.

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Що відомо про авіатрощу

Аварія сталася ввечері 15 вересня у районі Чатсворт у долині Сан-Фернандо. Гелікоптер впав на парковку біля комплексу складських приміщень та після падіння загорівся.

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Повітряне судно використовувала компанія Angel City Air для зйомок для телеканалів NBC Los Angeles та Telemundo 52. На борту перебували фотожурналістка Еліана Морено та пілот Джордж Марцініу — обидва загинули.

Ще одна людина, яка перебувала на землі в момент падіння гелікоптера, також загинула. Двох постраждалих доправили до лікарні, інформації про їхній стан наразі немає.

Гелікоптер перебував у районі через іншу ДТП, яка сталася раніше того ж вечора. Близько 17:03 автобус Los Angeles Metro зіткнувся з легковим автомобілем на Нордхофф-стріт. Унаслідок цієї аварії загинули двоє людей, ще кілька отримали травми.

За даними пожежної служби, після падіння гелікоптера вогонь перекинувся на припарковані поруч автомобілі. На місце оперативно прибули пожежники та поліцейські.

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Причини катастрофи наразі встановлюють. До розслідування залучать Національну раду з безпеки на транспорті США (NTSB) та Федеральне управління цивільної авіації (FAA).

У NBC Los Angeles та Telemundo 52 висловили співчуття родинам і колегам загиблих. Мер Лос-Анджелеса Карен Басс назвала подію «болісним вечором для міста».

Як ми писали, у Техасі розбився ударний військовий гелікоптер AH-64 Apache, загинули двоє пілотів. Після падіння повітряного судна спалахнула пожежа, яка охопила близько 40 гектарів. Через займання влада евакуювала людей із прилеглої території. Гелікоптер належав підрозділу, що базується у Форт-Худі, а причини катастрофи наразі встановлюються.

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