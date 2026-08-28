Пілот зрозумів, що літак не врятувати: які останні слова він сказав мамі

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Записи переговорів екіпажу розкрили трагічні хвилини перед падінням літака в Сан-Дієго у 1978 році, що забрало життя 144 людей.

Про це повідомиляє Lad bible.

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Трагедія сталася 25 вересня 1978 року, коли рейс 182 авіакомпанії San Diego Pacific Southwest Airlines (PSA) зіткнувся у повітрі з невеликим літаком Cessna 172. Пасажирський Boeing 727 наближався до Сан-Дієго, США, проте його пілоти втратили «Сессну» з поля зору та помилково вважали, що вже минули її.

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Внаслідок зіткнення на висоті приблизно 2600 футів рейс 182 різко впав на житловий район Норт-Парк. Катастрофа забрала життя 135 людей на борту лайнера, двох членів екіпажу Cessna та семеро осіб на землі — загалом загинуло 144 людини, а 22 будинки було пошкоджено або зруйновано.

Моторошні записи з кабіни зафіксували розмову екіпажу. Обговорюючи місцезнаходження іншого повітряного судна, 38-річний перший офіцер Роберт Фокс сказав: «Так… Я його зараз не бачу», а згодом додав: «Ми вже подалі від того „Сессни“?».

Бортінженер Мартін Ване відповів: «Мабуть, так». Капітан Джеймс Макферон спершу сміявся, зазначивши: «Я бачив його о першій годині, він, мабуть, вже позаду нас». Проте судно перебувало нижче.

Зафіксувавши небезпеку, Макферон запитав: «Що у нас тут?», на що Фокс відповів: «Ми — кілер, ми — вбиті». Згодом капітан передав диспетчерам: «Вежа, ми падаємо, це PSA», вигукнувши: «Це воно, крихітко!». Перед самим падінням невідомий голос у кабіні звернувся до мами зі словами: «Мамо, я тебе кохаю». Усвідомлюючи неминучість падіння, капітан Джеймс Макферон встиг попередити пасажирів «приготуватися».

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Розслідування показало, що аварія сталася через те, що пілоти не помітили інший літак і не повідомили про це диспетчера. Свою роль відіграли й застарілі правила управління польотами, через які диспетчери контромували літаки «на око» замість використання надійних радарів.

Влада Сан-Дієго зазначила, що після цієї трагедії в США повністю змінили правила польотів для найбільших аеропортів. Ця аварія і досі залишається найбільшою авіакатастрофою в історії Каліфорнії. До 45-ї річниці трагедії керівник Музею авіації та космосу Сан-Дієго Джим Кідрік наголосив, що важливо завжди пам’ятати людей, які загинули того дня.

Нагадаємо, дві жінки у США потрапили до лікарні з крововиливом у мозок після катання на американських гірках X2 у парку Six Flags Magic Mountain поблизу Лос-Анджелеса. Їхні травми виявилися схожими на ті, які медики спостерігають після серйозних аварій на високій швидкості.

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