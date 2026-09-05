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Какое белое вино выбрать к ужину: 4 беспроигрышных сочетания с блюдами
Не каждое белое вино одинаково хорошо сочетается с суши, курицей или морепродуктами. Эксперт объяснила, какие четыре варианта стоит выбрать к популярным блюдам.
Правильно подобранное белое вино может подчеркнуть вкус блюда, и для этого не обязательно тратить большие деньги. Эксперт по винам назвала четыре доступных варианта, которые можно подавать к рыбе, морепродуктам, суши, салатам и курице.
Об этом говорится в материале Daily Mail.
По словам эксперта, при выборе универсального белого вина в первую очередь следует обращать внимание на кислотность. Вина с выраженной кислотностью способны сбалансировать насыщенные блюда, но при этом не перебивают более легкие и свежие вкусы.
Blueprint Dry German Riesling Nahe 2025
Классический сухой немецкий рислинг крепостью 11% обладает нотами лайма и белых цветов, а также характерным минеральным оттенком. Эксперт рекомендует сочетать такое вино с суши, севиче и салатами азиатской кухни.
Codorníu Albariño 2025
Испанское белое вино крепостью 12% отличается нотами косточковых фруктов и сочного лимона и имеет слегка солоноватое послевкусие. Оно хорошо подойдет к рыбе, приготовленной на гриле, или к паэлье с морепродуктами.
Taste the Difference Riverland Barossa Chardonnay 2025
Это шардоне крепостью 12,5% не выдерживают в дубовых бочках. В его вкусе сочетаются спелый персик и цитрусовая свежесть. Эксперт рекомендует подавать его к жареной курице, фаршированной чесноком и травами.
Remy Pannier Muscadet Sèvre et Maine 2025
Эксперт назвала лёгкое и свежее мускаде крепостью 12% своим любимым выбором к холодным моллюскам и морепродуктам. В частности, его можно подавать к устрицам, крабам и креветкам. Вкус вина отличается ярко выраженным морским характером.
Напомним, ранее мы сообщали, какое масло является самым полезным для ежедневного рациона. Речь идет не об оливковом, тыквенном или льняном масле, а о доступном продукте, богатом ненасыщенными жирами, который может стать частью сбалансированного питания.