Какое белое вино выбрать к ужину: 4 беспроигрышных сочетания с блюдами

Какое белое вино выбрать к ужину

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Правильно подобранное белое вино может подчеркнуть вкус блюда, и для этого не обязательно тратить большие деньги. Эксперт по винам назвала четыре доступных варианта, которые можно подавать к рыбе, морепродуктам, суши, салатам и курице.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

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По словам эксперта, при выборе универсального белого вина в первую очередь следует обращать внимание на кислотность. Вина с выраженной кислотностью способны сбалансировать насыщенные блюда, но при этом не перебивают более легкие и свежие вкусы.

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Blueprint Dry German Riesling Nahe 2025

Классический сухой немецкий рислинг крепостью 11% обладает нотами лайма и белых цветов, а также характерным минеральным оттенком. Эксперт рекомендует сочетать такое вино с суши, севиче и салатами азиатской кухни.

Codorníu Albariño 2025

Испанское белое вино крепостью 12% отличается нотами косточковых фруктов и сочного лимона и имеет слегка солоноватое послевкусие. Оно хорошо подойдет к рыбе, приготовленной на гриле, или к паэлье с морепродуктами.

Taste the Difference Riverland Barossa Chardonnay 2025

Это шардоне крепостью 12,5% не выдерживают в дубовых бочках. В его вкусе сочетаются спелый персик и цитрусовая свежесть. Эксперт рекомендует подавать его к жареной курице, фаршированной чесноком и травами.

Remy Pannier Muscadet Sèvre et Maine 2025

Эксперт назвала лёгкое и свежее мускаде крепостью 12% своим любимым выбором к холодным моллюскам и морепродуктам. В частности, его можно подавать к устрицам, крабам и креветкам. Вкус вина отличается ярко выраженным морским характером.

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Напомним, ранее мы сообщали, какое масло является самым полезным для ежедневного рациона. Речь идет не об оливковом, тыквенном или льняном масле, а о доступном продукте, богатом ненасыщенными жирами, который может стать частью сбалансированного питания.

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