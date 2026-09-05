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Посланці президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер у суботу, 5 вересня, прибули до Москви на переговори з представниками агресорки Росії.

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ.

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Спецборт з американськими політика приземлився о 12:52 за московським часом у столичному аеропорту Внуково. Віткоффа та Кушнера зустрів представник «фюрера» РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

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Зауважимо, що дані Flight Radar свідчать про те, що у “Внуково” приземлився спеціальний літак Військово-повітярних сил США з бортовим номером SAM934. За даними сайту відстеження, він вилетів з міжнародного аеропорту Маямі, а на шляху до РФ зробив зупинку в Гельсінкі.

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