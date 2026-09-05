Ніну Добрев ганебно прогнали з червоного хідника: зніяковіла реакція акторки потрапила на відео

Ніна Добрев / © Associated Press

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Зірку серіалу «Щоденники вампіра», канадійську акторку болгарського походження Ніну Добрев ганебно прогнали з червоного хідника Венеційського кінофестивалю.

Інцидент трапився 2 вересня, пише Page Six. Акторка прибула на Венеційський кінофестиваль на світову прем’єру біографічного трилера «Чорнила», що знятий режисером Денні Бойлом. Ніна Добрев позувала для папараці у розкішній сукні у вінтажному стилі від Armani Prive.

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Раптом до артистки підійшов чоловік у костюмі, що був ймовірно охоронцем. Він указав акторці на годинник і жестом попросив її покинути червоний хідник. Спочатку Ніна Добрев видала зніяковілу усмішку, але все ж таки спробувала продовжити й далі позувати для папараці. Однак згодом підійшов й інший чоловік, який теж попросив її піти, і врешті вона здалась. Ніна Добрев мала збентежений вигляд і намагалась приховати розчарування на обличчі, але наостанок помахала публіці.

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У Мережі вже заступились за акторку. Користувачі зазначили, що їм шкода знаменитість, яку таким чином осоромили. Інші ж припустили, що організатори просто дотримувались таймінгу, мовляв, Ніна Добрев занадто довго затрималась на червоному хіднику.

Нагадаємо, на червоному хіднику трапляються не лише курйози, але й позитивні моменти. Наприклад, голлівудська акторка Енн Гетевей, яка зараз при надії, нещодавно натякнула на стать третьої дитини.

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