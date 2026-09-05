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Ніну Добрев ганебно прогнали з червоного хідника: зніяковіла реакція акторки потрапила на відео
Охоронці наполегливо попросили Ніну Добрев покинути червоний хідник. Реакція зніяковілої зірки потрапила на відео.
Зірку серіалу «Щоденники вампіра», канадійську акторку болгарського походження Ніну Добрев ганебно прогнали з червоного хідника Венеційського кінофестивалю.
Інцидент трапився 2 вересня, пише Page Six. Акторка прибула на Венеційський кінофестиваль на світову прем’єру біографічного трилера «Чорнила», що знятий режисером Денні Бойлом. Ніна Добрев позувала для папараці у розкішній сукні у вінтажному стилі від Armani Prive.
Раптом до артистки підійшов чоловік у костюмі, що був ймовірно охоронцем. Він указав акторці на годинник і жестом попросив її покинути червоний хідник. Спочатку Ніна Добрев видала зніяковілу усмішку, але все ж таки спробувала продовжити й далі позувати для папараці. Однак згодом підійшов й інший чоловік, який теж попросив її піти, і врешті вона здалась. Ніна Добрев мала збентежений вигляд і намагалась приховати розчарування на обличчі, але наостанок помахала публіці.
У Мережі вже заступились за акторку. Користувачі зазначили, що їм шкода знаменитість, яку таким чином осоромили. Інші ж припустили, що організатори просто дотримувались таймінгу, мовляв, Ніна Добрев занадто довго затрималась на червоному хіднику.
Нагадаємо, на червоному хіднику трапляються не лише курйози, але й позитивні моменти. Наприклад, голлівудська акторка Енн Гетевей, яка зараз при надії, нещодавно натякнула на стать третьої дитини.