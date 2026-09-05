"Дрони летять": Росія зриває мирні ініціативи та атакує аеропорти й міста

Нічна атака РФ / © tsn.ua

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Збройні сили України у суботу, 5 вересня, продовжують у повному обсязі виконувати визначені планом завдання з оборони держави.

Про це повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

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«Режим припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров’я військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі», — йдеться у повідомленні.

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Водночас командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов повідомив про розпорядження Генерального штабу ЗСУ не завдавати уражень на оперативну глибину. За його словами, на тактичному рівні обмежень щодо ведення вогню та бойових дій у його підрозділі не запроваджували.

Представники двох бригад, які перебувають на Донеччині, повідомили, що «режим тиші» в них не запроваджували. Про відсутність відповідної вказівки заявили й у бригаді на півночі Харківської області.

Натомість командування Сил територіальної оборони «Північ» станом на ранок отримало вказівку про «режим тиші». До цього джерело в командуванні повідомляло, що така вказівка не надходила.

«Режим тиші»: що про нього відомо

Раніше джерело в Офісі президента повідомляло, що Сили оборони не отримували вказівок про припинення бойових дій на лінії фронту від 5 вересня.

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Водночас США висунули жорстку вимогу Україні та Росії щодо припинення атак на столиці та енергетичну інфраструктуру обох держав напередодні візиту спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до РФ.

Джерела у Конгресі США також заявляли про домовленість щодо перемир’я від 5 до 8 вересня, однак не уточнювали, якого саме формату воно має стосуватися.

Низка співрозмовників у Силах оборони заперечувала запровадження режиму припинення вогню по всій лінії фронту. Водночас військовослужбовець управління однієї з бригад на півдні підтвердив отримання відповідної вказівки.

Крім того, відомий Telegram-канал «Николаевский Ванек» повідомив, що зранку нібито прийшла відміна розпорядження про припинення вогню.

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«Зранку надійшло скасування цього розпорядження… Коротше кажучи, ситуація така: нам сказали, що нібито „домовилися“, і попросили все це ввести. Але як саме вони „домовилися“, ми з вами сьогодні вночі всі відчули. Якось так. Нам потрібен лютий, БпЛА „Лютий“, — зазначив „Ванек“.

Україна чекала від РФ на відповідь про тишу в небі, але Росія атакувала

Україна очікувала на відповідь Росії щодо можливого тимчасового припинення вогню у повітрі на час дипломатичних зустрічей.

Про це повідомило джерело в Офісі президента. За словами співрозмовника, американська сторона мала обговорити це питання з росіянами. Йшлося про обмежене в часі та географії припинення повітряних ударів під час дипломатичних контактів. Відповідь Москви, за даними джерела, очікували саме вночі проти 5 вересня.

Водночас вже після опівночі 5 вересня Росія продовжила атакувати Україну. Внаслідок ворожої атаки загорілася дев’ятиповерхівка в Борисполі.

Після першої години ночі російські війська також завдали удару по промисловому підприємству в Кам’янському Дніпропетровської області.

У Києві протягом ночі також неодноразово оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних БпЛА.

Путіну особисто передали пропозицію Києва про режим тиші: Буданов розповів деталі

Україна пропонувала Російській Федерації припинення вогню не лише в небі, а й на фронті. Втім, відповіді не отримала.

Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами Київ пропонував Москві режим припинення вогню. Ба більше — цю пропозицію донесли особисто диктатору Володимиру Путіну. Втім, як наголошує Буданов, Кремль проігнорував — реакції зі сторони РФ «не було».

Очільник ОП розповів, що пропозиція перемир’я стосувалася не лише ударів по Україні, а й бойових дій на фронті. Втім, у Москві цю ініціативу не відреагували.

«Дрони летять, ви все бачили», — зазначив Буданов.

РФ вдарила по аеропортах у Києві і Борисполі: Зеленський повідомив деталі

Цієї ночі армія РФ «вперше за довгий час» атакувала українські аеропорти у Києві та в Борисполі. Ці удари відбулися на тлі підготовки можливого візиту представників США до столиці України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Російські удари по двох важливих летовищах глава держави назвав «демонстративними» та «цілеспрямованими».

«Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття до України і приземлитися в аеропорту „Київ“ або в аеропорту „Бориспіль“», — наголосив президент.

За словами Зеленського, ці кроки Москви є «відповіддю на американську дипломатію». Водночас Україна, попередив президент, «скорегує» операцію щодо повітряного простору Росії.

«На наступному тижні скорегуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі. З нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде. Україна зацікавлена в наближенні миру. Росія відповідатиме за те, що вона робить», — заявив український лідер.

Від ранку РФ атакує великий обласний центр: багато влучань і пожежі

Зранку і вдень у суботу, 5 вересня, у Запоріжжі сталися потужні вибухи. Обласний центр опинився під атакою російських військових. Є «прильоти».

Близко 5 ранку у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ не одноразово попереджали про реактивні БпЛА у напрямку міста. Після 07:40 сталася серія сильних вибухів. ОВА підтвердила атаку на Запоріжжя.

Нові вибуху сколихнули місто після 10:00. На місто летіли КАБи і дрони, а також, за повідомленнями влади, існувала загроза крилатих ракет.

Зранку керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що Росія атакує місто дронами. «Прильоти» сталися у різних районах, виникли сильні пожежі.

«Зруйнований приватний будинок. Російські безпілотники ударили по автостоянці, нежитлових будівлях», — йдеться у повідомленні.

Близько 11:00 в ОВА повідомили, що росіяни повторно атакували автостоянку у Запоріжжі. На місці «прильоту» триває пожежа.

Чергова атако на місто відбулася вдень. В одному з районів міста пошкоджено приватний будинок. Один чоловік зазнав поранень.

Армія РФ вдарила по одному з міст на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

У ніч проти 5 вересня Росія вдарила по промисловому підприємству в Кам’янському Дніпропетровської області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Чиновник заявив, що п’ятеро людей загинули. Крім того, п’ять людей було поранено. Зокрема, троє постраждалих шпиталізували до лікарні. Серед них — 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації.

У Кремлі пригрозили новими ударами і назвали «законні цілі»

Тож фактичного припинення російських повітряних атак у цю ніч не відбулося. Ба більше, У Кремлі знову вдалися до цинічної риторики, фактично виправдовуючи подальші удари по Україні. Нову заяву зробив прессекретар президента-диктатора Дмитро Пєсков на тлі тривалих атак. З його слів, будь-які об’єкти військової інфраструктури на території України нібито є «легітимними цілями» для окупаційної російської армії. Вочевидь, Пєсков зухвало намагається подати смертельні атаки РФ як нібито «законні» дії.

«Будь-які подібні об’єкти на території України стануть законними цілями для наших збройних сил», — цинічно висловився представник Кремля.

«Ніколи не буде договорняків»: Безугла про тиск «трампістів»

Жодних домовленостей чи припинення вогню не буде, а активність із США — це лише реакція на внутрішній провал американського президента перед виборами.

Про це заявила нардепка Мар’яна Безугла у Telegram.

«Ніяких договорнячків чи режиму припинення вогню, тим більше капітуляції. Усе це — просто вимушена реакція на істеричні спроби трампістів показати якийсь рух щодо виконання обіцянок перед проміжними виборами», — наголосила вона.

За словами депутатки, США не мають реальних механізмів впливу на ситуацію, тому варто чекати лише додаткових залякувань та «гастролей» наближених до Трампа осіб, які слід сприймати без ілюзій.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів упродовж часу, необхідного для безпечного прибуття американських представників до Москви та проведення там переговорів. Після візиту до Росії спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають приїхати до Києва.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов підтвердив, що візит спецпосланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера таки відбудеться у неділю, 6 вересня. Буданов припустив, що протягом неділі росіяни можуть не атакувати Київ через візит американців.

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