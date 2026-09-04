Віткофф і Кушнер їдуть до Києва: Зеленський повідомив дату прибуття перемовників Трампа

Стів Віткофф і Джаред Кушнер приїдуть до Києва 6 вересня / © Getty Images

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Переговорники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом відвідають Москву, а в неділю, 6 вересня, прибудуть на переговори до Києва. Українська сторона вже провела розширену дипломатичну нараду та розпочала детальну підготовку до майбутньої зустрічі.

Про це заявив Володимир Зеленський.

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Підготовка до візиту та безпека в небі

Українська влада гарантує нормальне функціонування повітряного простору та повну відсутність ударів зі свого боку заради безпечного прибуття американських переговорників. Водночас офіційний Київ очікує від Російської Федерації дзеркального дотримання тиші на весь період проведення зустрічей і розв’язання логістичних питань.

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За словами глави держави, особливий безпековий режим запроваджується винятково заради захисту іноземних дипломатів, а не для спокою держави-агресорки. Подібна практика вже неодноразово застосовувалася під час попередніх офіційних візитів високопосадовців із Вашингтона.

«З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань. Ми піклуємося саме про них, а не про Росію», — підкреслив Володимир Зеленський.

Мета перемовин та очікування України

Головним завданням української сторони на майбутніх консультаціях буде змістовний пошук реальних варіантів для спрямування війни до справедливого закінчення. Київ планує предметно обговорити конкретні пропозиції американських посланців і з’ясувати позицію, яку їм озвучать під час візиту до російської столиці.

«Наша мета — максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення», — підсумував глава держави.

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Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга прокоментував можливий зв’язок атаки на літаки в «Жулянах» з очікуваним візитом Віткоффа та Кушнера. За словами міністра, Кремль не досягає бажаних результатів на полі бою, тому обрав шлях ракетного терору.

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