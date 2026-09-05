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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
497
Час на прочитання
3 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень від 7 до 13 вересня: на кого зі знаків чекає прибуток

Фінансовий гороскоп — кому зірки обіцяють прибуток у тиждень від 7 до 13 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут ситуація змінюється з дня на день. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 7–13 вересня?

Овен

Небажано брати на себе обов’язки інших людей: подяки, зокрема й матеріальної, ані від них, ані від керівництва отримати не вдасться, а сил і часу доведеться витратити чимало, але, на жаль, даремно.

Телець

Масштабний проєкт, реалізація якого припадає на цей тиждень — якщо, звісно, вдасться виконати його якнайкраще, — принесе похвалу від керівництва, моральне задоволення та фінансову винагороду.

Близнята

Гарний час для продажу речей, які з якоїсь причини стали непотрібними: зараз на них нарешті знайдеться покупець, який заплатить за них гідну ціну і не зволікатиме з оформленням документів.

Рак

Це час, коли не варто розпочинати нові справи — вони, найімовірніше, не увінчаються успіхом, тому спершу необхідно довести до ладу проєкти, розпочаті раніше, інакше про фінансовий успіх годі й мріяти.

Лев

Вдалий у фінансовому плані період: коли фінансові надходження будуть регулярними й їх буде цілком достатньо для того, щоб не тільки забезпечити базові потреби, а й дозволити собі трохи розкоші.

Діва

Кількість справ має перевищувати кількість слів: не варто говорити про те, що потрібно зробити, — треба перейти до рішучих дій — так можна буде і просунутися кар’єрними сходами, і непогано заробити.

Терези

Період, коли можна дозволити собі певний ризик у професійних справах, але — лише до певної межі: здійснюючи авантюрні вчинки, головне — вчасно зупинитися, інакше замість прибутку можна зазнати збитків.

Скорпіон

Досягти успіху на роботі — як у кар’єрному, так і у фінансовому плані — зможуть лише ті, хто ретельно готуватиметься до кожного проєкту — імпровізація тут не спрацює — існує велика ймовірність серйозних помилок.

Стрілець

Справи, за які можна взятися в цей час, мають бути масштабними — лише так на них вдасться добре заробити, а розв’язання дрібних і незначних завдань виявиться лише марною тратою часу та сил.

Козоріг

Цей тиждень сприятливий для важливого та необхідного, але дорогого закупу, який довго відкладали на потім: настав його час — усе, що буде придбано в цей період, виявиться чудової якості.

Водолій

Пропозиція нової посади, яка може надійти найближчими днями, виявиться настільки об’єктивно перспективною — як у кар’єрному, так і в матеріальному плані, — що на неї можна погодитися без вагань.

Риби

Прибуток, який може надійти в цей час, важливо витратити з розумом: наприклад, можна придбати речі, про які представники цього знака давно мріяли, але з якихось причин не могли собі цього дозволити.

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