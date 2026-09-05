Путін вирішив дотиснути Україну до зими: у WP розкрили, що сталося після візиту директора ЦРУ

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін намагається скористатися послабленням української протиповітряної оборони та посилює повітряні удари, розраховуючи змусити Україну погодитися на його територіальні вимоги.

Про це пише The Washington Post із посиланням на представників російської еліти, західних посадовців та аналітиків.

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За даними видання, приблизно за десять днів після рідкісного й неанонсованого візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви Росія різко активізувала застосування ракет і реактивних безпілотників. Цілями стали, зокрема, енергетична та водна інфраструктура, супермаркети й продовольчі склади.

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Реткліфф під час переговорів із російською стороною намагався переконати Москву повернутися до переговорів. Його послання полягало в тому, що становище Росії слабшає і через шість або 12 місяців може стати ще гіршим.

Однак, за словами одного зі співрозмовників WP, у Москві цей сигнал могли сприйняти зовсім інакше — як прояв слабкості Вашингтона. Після переговорів сам Реткліфф, як стверджує джерело, вважав, що доніс необхідне послання, але не зміг змінити позицію Кремля.

Путін, за даними видання, навпаки переконаний, що час працює на Росію і що Україну зрештою вдасться зламати.

Однією з головних умов Кремля залишається передавання Росії всієї території Донеччини, зокрема районів, які Москва досі не змогла окупувати. Джерела WP зазначають, що Путін не зацікавлений у припиненні вогню по нинішній лінії фронту.

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У Кремлі також сподіваються, що удари по енергетичній та водній інфраструктурі в районах навколо Києва посилять невдоволення серед населення і створять тиск на українську владу з вимогою завершити війну.

Водночас ситуація для самої Росії погіршується. Бюджетний дефіцит РФ до кінця липня зріс до 74,4 млрд доларів, а удари України по російській енергетиці спричинили падіння виробництва пального та серйозну паливну кризу.

На цьому тлі до Москви та Києва найближчими днями мають прибути представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які намагатимуться відновити переговори щодо завершення війни.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга прокоментував можливий зв’язок атаки на літаки в «Жулянах» з очікуваним візитом Віткоффа та Кушнера. За словами міністра, Кремль не досягає бажаних результатів на полі бою, тому обрав шлях ракетного терору.

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