Самые сильные люди крепкой страны: Буданов поздравил бойцов ГУР

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Об этом он сказал в видеообращении в Facebook⁠.

«ГУР — это семья навсегда для каждого, кто имел честь встать в эти ряды. Какой путь мы бы не выбрали, какие бы должности ни занимали в будущем — наши сердца навсегда будут вместе», — подчеркнул Буданов.

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Он поблагодарил всех сотрудников военной разведки и каждого, кто помогает ее работе. По его словам, уже 34 года ГУР стоит на страже безопасности Украины, а во время полномасштабной войны стало одной из сильнейших опор украинской государственности и свободы.

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Буданов пожелал разведчикам стального духа, крепкой руки и надежного друга рядом, который всегда прикроет спину. Он подчеркнул, что ГУР выполняет самые сложные задачи, к которым каждый разведчик должен быть готов.

Отдельно Буданов почтил память павших собратьев, подвиги которых навсегда останутся примером для последующих поколений, и призвал каждого беречь честь организации.

«С праздником вас, сильнейшие люди крепкой страны! Мы единственные! Слава ГУР и слава Украине!» – подытожил он.

Напомним, ранее Кирилл Буданов прокомментировал стрельбу между СБУ и ГУР, заявив, что ситуацией будет заниматься Государственное бюро расследований.

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