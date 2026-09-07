52-летняя Кейт Мосс в кружевном топе зашла в воду для эффектного кадра

Кейт Мосс

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52-летняя легендарная британская модель — Кейт Мосс — стала главной героиней сентябрьского выпуска бразильской редакции журнала Vogue.

Для съемки модель отправилась в Транкосо — живописный курорт на побережье штата Баия, который давно входит в число ее любимых мест в Бразилии.

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Фотосессия получила название Back in Bahia и заняла сразу 20 страниц журнала. Автором съемки выступил фотограф Зи Нунес, а за стилизацию отвечала Рита Лаццаротти. В кадре Кейт позировала на фоне тропических пейзажей Транкосо в нарядах известных брендов.

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Для номера подготовили сразу несколько обложек, на которых Мосс предстала в платье Bottega Veneta и топе и юбке Saint Laurent.

Кейт Мосс

Кейт Мосс

Кейт Мосс

Стилисты сделали ставку на естественность: Кейт снималась без сложного макияжа, а ее волосы оставили максимально натуральными. В результате фотографии получились скорее расслабленными и атмосферными, чем традиционно гламурными.

Сама модель призналась, что очень любит Бразилию. «Я всегда чувствую себя очень счастливой в Бразилии. Энергия, музыка, еда, люди… Здесь есть особая щедрость духа, которую я действительно люблю», — рассказала Мосс.

В Транкосо Кейт приезжала вместе с дочерью Лилой Мосс. Во время поездки модель успела провести время с друзьями, прогуляться по местным улицам и заглянуть в магазины на знаменитом Квадрадо.

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Ранее, напомним, в честь супермодели Кейт Мосс назвали розу — как она выглядит.

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