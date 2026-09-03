Сковорода

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На кухне каждый пустяк имеет значение, и это особенно касается последовательности, в которой продукты попадают на сковороду. Кулинарные любители часто не уделяют этому внимания, однако опытные шеф-повара убеждены: этот шаг полностью определяет вкус, текстуру и аромат готового блюда. Так как поступить правильно и почему это важно?

Об этом пишет венгерский таблоид Blikk.

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Температура имеет значение

Если выложить холодное мясо в недостаточно разогретую сковороду или вместе с большим количеством других ингредиентов, температура посуды мгновенно падает. Вместо того чтобы быстро обжариться до золотистой корочки, мясо начинает выделять сок и тушиться. Как следствие — оно становится сухим, серым и теряет свой насыщенный вкус.

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Когда первым следует жарить лук

Обжаривание лука в самом начале создает идеальное ароматное основание для всего блюда:

Техника: Сначала хорошо разогрейте сковороду, добавьте масло и затем выкладывайте лук.

Нарезка: Не режьте лук слишком тонко, чтобы он не сгорел и не добавил горечи.

Результат: Золотой лук отдает свой сок и аромат масла. Когда после этого в сковороду попадает мясо, оно жарится не в «пустом» жире, а в насыщенной ароматной смеси, помогающей запечатать соки внутри.

Когда первым на сковороду должно идти мясо

Есть ситуации, когда кулинарная логика требует начать именно с мяса. Это касается фарша или мелко нарезанных кусочков курятины, говядины или свинины.

Если положить сырой лук первым во время приготовления фарша, он выделит влагу, снизит температуру сковороды, и мясо начнет вариться в собственном соке вместо того, чтобы образовать аппетитную корочку.

Профессиональный трюк от шеф-поваров:

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Быстро обжарьте мясо на сильной температуре до золотистого цвета. Переведите его на отдельную тарелку. В той же сковороде пассеруйте лук до прозрачности — он соберет все припеченные мясные соки со дна посуды. Соедините оба ингредиента вместе.

Ошибка быстрого приготовления

Во время быстрого приготовления рагу или соусов возникает соблазн высыпать все ингредиенты на сковороду одновременно. Перегрузка сковороды приводит к мгновенному падению температуры: продукты выделяют много влаги и начинают тушиться, а не жариться, из-за чего вкус блюда становится менее выраженным.

Универсального правила для абсолютно всех блюд нет, однако главный принцип прост: контролируйте температуру сковороды, не перегружайте ее и выбирайте порядок ингредиентов в зависимости от того, какого эффекта вы хотите достичь.

Раньше мы объясняли, как прекратить плакаты во время резки лука: один простой способ превзошел все остальные.

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