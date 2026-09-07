Як і коли садити озиму цибулю, щоб не гнила і дала гарний урожай великих головок

Коли садити озиму цибулю 2026 року / © www.freepik.com/free-photo

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Озима цибуля дає змогу отримати ранній урожай і навесні однією з перших рушає в зростання. Але для цього важливо не просто посадити сіянку восени, а правильно вибрати час. Якщо зробити це занадто рано, цибулинки можуть прорости ще до морозів, а якщо запізнитися — не встигнуть добре вкоренитися й можуть постраждати взимку.

Коли садити озиму цибулю восени 2026 року

Для більшості областей України оптимальний період припадає на жовтень — початок листопада. Коли температура повітря вже знизилася приблизно до +5…+8 °C і тримається на такому рівні кілька днів.

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На початку вересня садити озиму цибулю зазвичай ще зарано: ґрунт достатньо теплий, тому сіянка може швидко піти в зростання. У такому разі до зими вона сформує зелене перо, яке може постраждати від морозу.

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Які дні вибрати за місячним календарем

За традиційними місячними посівними календарями цибулю рекомендують садити на спадному Місяці. У жовтні 2026 року такими періодами є 1–9 та 27–31 жовтня. Молодик припадає на 10 жовтня, а повня — на 26 жовтня, тому ці дні зазвичай не вибирають для городніх робіт

Проте є важливий нюанс: вплив фаз Місяця на врожайність науково не доведений. Тому якщо, наприклад, 7 жовтня стоїть тепла погода і ґрунт ще не охолов, садити лише через «сприятливий» день не варто.

Як вибрати сіянку, щоб отримати великі головки

Для садіння під зиму треба брати здорову, суху та щільну сіянку без плям, м’яких ділянок, цвілі та неприємного запаху.

Для отримання великих ріпчастих цибулин особливо важливо не загущувати посадки. Між цибулинками залишають приблизно 7–10 см, а між рядками — близько 20–25 см. Так рослинам вистачатиме площі для формування повноцінної головки.

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Перед садінням сіянку бажано перебрати й відбракувати пошкоджені екземпляри. Якщо посадковий матеріал викликає сумніви щодо якості, його не варто використовувати на всю грядку.

Де посадити цибулю, щоб вона не гнила

Одна з найпоширеніших причин загнивання озимої цибулі — застій води. Тому для грядки вибирають сонячне місце без западин, де восени та навесні не накопичується вода.

Особливо добре підходить легкий, пухкий, водопроникний ґрунт. На важкій глинистій землі бажано заздалегідь покращити структуру, щоб після дощів вона не перетворювався на щільну вологу масу.

Не варто щороку садити цибулю на одному й тому самому місці. Чергування культур допомагає зменшити ризик накопичення збудників хвороб і шкідників.

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